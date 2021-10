Rangnick holt Gisdol als Trainer zu Lokomotive Moskau

Ralf Rangnick, seit Sommer sportlicher Leiter beim dreimaligen russischen Meister Lokomotive Moskau, hat Markus Gisdol als Trainer installiert.

Der 52-Jährige, im April beim Bundesligisten 1. FC Köln entlassen, wird laut Vereinsangaben "in naher Zukunft" Chefcoach beim Hauptstadtklub.

Lokomotive ist als amtierender Pokalsieger in der Europa League vertreten, in Gruppe E mit Galatasaray, Lazio und Olympique Marseille sind die Russen mit einem Punkt aktuell Tabellenletzter. In der Liga belegt der Traditionsklub nach zehn Spieltagen Rang vier. Der Klub hatte sich Anfang des Monats vom Serben Marko Nikolic getrennt.

Unter Cheftrainer Rangnick (63) war Gisdol Coach der zweiten Mannschaft der TSG Hoffenheim sowie Assistent bei Schalke 04.