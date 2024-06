Rangnick: "Hoeneß wäre einer der Gründe gewesen, zum FC Bayern zu gehen"

Lieber weiterhin Teamchef beim ÖFB als ein Wechsel zum deutschen Rekordmeister. Ralf Rangnick über den viel diskutierten Entscheidungsprozess, Vorfreude auf die EM und die aktuelle Identifikation der Österreicher mit ihrem Team.

Bereits im Januar gibt Ralf Rangnick dem kicker die Zusage für ein Gespräch unmittelbar vor der Europameisterschaft in Deutschland. Da ahnt der 65-Jährige noch nicht, wie turbulent die nächsten Monate für ihn verlaufen würden, welch schwere Entscheidung er würde treffen müssen. Im Foyer des Dilly Resort in Windischgarsten, Österreichs Teamhotel während der EM-Vorbereitung, steht er eine Stunde lang Rede und Antwort für das Interview der aktuellen Montagsausgabe des kicker.

Die Vorfreude auf die EM in Deutschland sei bei allen "riesengroß", versichert Rangnick. Nach zum Teil starken Ergebnissen in den vergangenen Monat wie dem 2:0-Sieg im Testspiel gegen Deutschland fiebert die Alpenrepublik dem Kontinentalturnier regelrecht entgegen: Am 17. Juni steigt in Düsseldorf das erste Gruppenspiel der Österreicher gegen Frankreich; die Gruppe D mit Polen und der Niederlande hat es wahrlich in sich.

Solche Verhältnisse habe ich zuletzt in meiner ersten Amtszeit bei Schalke erlebt. Die Menschen sind begeistert von unserer Nationalmannschaft. Ralf Rangnick

Dass seine Mannschaft dank der jüngsten Auftritte eine riesige Erwartungshaltung aufgebaut hat, ist Rangnick mittlerweile absolut bewusst. "Wir waren schon sehr positiv überrascht, dass zu unserem ersten Training in Windischgarsten bei strömendem Regen 3000 Fans kamen. Solche Verhältnisse", erklärt der Teamchef des ÖFB-Teams, „habe ich zuletzt in meiner ersten Amtszeit bei Schalke erlebt. Das zeigt, wie begeistert die Menschen von der Nationalmannschaft sind. Das ist okay, ich sehe darin auch gar kein Problem.“

Die absolute Bereitschaft, sich im Sinne der Mannschaft einzubringen und sich nicht so wichtig zu nehmen, sieht Rangnick als elementar an. Der Umgang miteinander sei besonders, dieser Zusammenhalt mache seine Mannschaft richtig stark und sei auch die Grundvoraussetzung für die Art, wie wir spielen. Rangnick: "Man kann es als Familie beschreiben."

Zuletzt stand jedoch eine Trennung von dieser "Familie" im Raum. Letztlich aber hat Rangnick das Angebot, Trainer des FC Bayern zu werden, nicht angenommen. Diese vielleicht einmalige Chance in seiner Trainerlaufbahn auszuschlagen, war ihm enorm schwergefallen. "Es war eine der schwierigsten beruflichen Entscheidungen, die ich in meiner Karriere bisher treffen musste. Beim FC Bayern sind schon vier ehemalige Spieler von mir im Kader und vier Mitarbeiter, mit denen ich schon früher zusammengearbeitet habe. Das hat das Ganze besonders gemacht, und das bei einem der größten Vereine in Europa."

Unsere Spielweise lässt eine Selbstzufriedenheit gar nicht zu. Wir sind immer auf dem Sprung, sind nach vorn orientiert und nie zufrieden. Ralf Rangnick

Am Ende fiel die Entscheidung gegen ein Engagement beim deutschen Rekordmeister. "Ich möchte betonen, dass es keine Entscheidung gegen den FC Bayern war." Und: Auch Aussagen von Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß in einer FAZ-Talkrunde hätten ihn nicht verschreckt. „Ich kann an dieser Stelle versichern, dass das überhaupt keinen Einfluss auf meine Entscheidung hatte. Ich sage sogar: Uli Hoeneß wäre einer der Gründe gewesen, es zu tun und dort hinzugehen. Weil ich glaube, dass wir in unseren Sichtweisen gar nicht so verschieden sind."

Nach dem Bekenntnis zur österreichischen Nationalmannschaft haben ihm einige Spieler geschrieben und der Teamchef glaubt durchaus, "dass sich die Jungs gefreut haben". Der deutsche Fußballlehrer macht sich jedenfalls keine Sorgen, dass im ÖFB-Team "irgendjemand glaubt, wir wären schon irgendjemand. Da", so Rangnick, "sind die Jungs realistisch genug, das zeigt ja auch unsere Spielweise, die eine Selbstzufriedenheit gar nicht zulässt. Wir sind immer auf dem Sprung, nach vorn orientiert und nie zufrieden."

