Rangnick: "Habe nicht geglaubt, dass wir so ein gutes Spiel machen können"

Das österreichische Nationalteam hat die vorzeitige Qualifikation für die EM-Endrunde in Deutschland verpasst. Teamchef Ralf Rangnick sprach seiner ersatzgeschwächten Mannschaft nach der 2:3-Niederlage gegen Belgien dennoch ein großes Kompliment aus.

Mit einem Sieg über Belgien hätte sich die österreichische Nationalmannschaft bereits am Freitag für die Europameisterschaft in Deutschland qualifizieren können. Durch die 2:3-Niederlage vor 47.000 Zuschauern im ausverkauften Wiener Ernst-Happel-Stadion waren es aber die "Roten Teufel", die das Ticket für die Endrunde im kommenden Jahr lösten. ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick war von der Leistung seiner Mannschaft in der Pressekonferenz nach dem Match dennoch angetan: "Ich glaube, wir hätten mehr verdient gehabt als dieses 2:3."

"Insgesamt hätte ich nicht geglaubt, dass wir so ein gutes Spiel machen können in dieser Konstellation", spielte Rangnick auf die großen Verletzungssorgen bei den Österreichern an. Unter anderem fehlten mit David Alaba und Marko Arnautovic die beiden Superstars, zudem wurde mit Michael Gregoritsch der ÖFB-Toptorschütze in diesem Jahr nicht rechtzeitig fit. Anstelle des Freiburg-Legionärs feierte Sturm-Graz-Spieler Manprit Sarkaria sein Nationalteam-Debüt, als rechter Außenverteidiger agierte überraschenderweise Nicolas Seiwald.

Belgiens Offensivreihe brilliert

"Wenn man es gleich mit Jeremy Doku zu tun hat, ist das sicher nicht einfach", erklärte Seiwald, der den quirligen Offensivspieler von Manchester City kaum bändigen konnte, in der Mixed Zone. "Aber ich habe mein Bestes versucht." Dennoch lag Österreich nach einer Stunde beinahe aussichtslos mit 0:3 zurück, Dodi Lukebakio (12. und 55.) und Romelu Lukaku (58.) brachten die effizienten Belgier auf die Siegesstraße.

"Da kann man schon sagen, was viel Besseres gibt es in Europa nicht", meinte Rangnick in Bezug auf die Offensivreihe der Gäste. Sein Team zeigte jedoch große Moral und hätte sich in Überzahl - Amadou Onana sah in der 78. Minute Gelb-Rot - nach Treffern von Konrad Laimer (73.) und Marcel Sabitzer (84., Elfmeter) beinahe noch mit dem Ausgleichstreffer belohnt. "Die Belgier haben gezittert am Schluss und den Schlusspfiff herbeigesehnt", so Rangnick.

Österreich in Aserbaidschan mit nächster Chance

"Ich glaube - so blöd es sich anhört - wir können stolz sein. Auch wenn wir das Spiel verloren haben", führte Christoph Baumgartner aus. "Wir werden weitermachen. Und ich glaube, wenn wir diese Leistung und Energie aufbringen, dann werden wir das Spiel am Montag gewinnen." An diesem trifft Österreich um 18 Uhr (LIVE! bei kicker) auswärts auf Aserbaidschan, das am Freitag einen 2:0-Auswärtssieg in Estland einfuhr.

"Jetzt wollen wir es Montag klarmachen. Das ist das klare Ziel", gab auch Rangnick die Marschroute für das Auswärtsspiel in Baku vor. Ob Kevin Danso am Sonntag in den Flieger steigen wird, ist aktuell noch unklar. Der 25-Jährige verletzte sich gegen Belgien an den Adduktoren. Auch ein Einsatz von Gregoritsch wird sich laut Rangnick "gefühlsmäßig eher nicht" ausgehen.