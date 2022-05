Rangnick entschuldigt sich: "Es war eine schreckliche Vorstellung"

Durch eine desolate Vorstellung verspielte Manchester United bei Brighton & Hove Albion sang- und klanglos die letzte Chance auf die Champions League. Teammanager Ralf Rangnick bat die Fans um Entschuldigung.

"Es war eine schreckliche Vorstellung", wird der zukünftige österreichische Nationaltrainer auf der BBC-Website zitiert. "Von der ersten bis zur letzten Minute war es von allem zu wenig", kritisierte Rangnick sein Team. "Wir können uns für diese demütigende Niederlage nur entschuldigen."

Durch das desolate 0:4 - die erst vierte Niederlage im 28. Vergleich gegen Brighton & Hove - hat ManUnited auch die letzte theoretische Chance auf die Qualifikation für die Champions League kläglich liegengelassen. Als "Trostpflaster" für den stolzen Klub bleibt nun in der kommenden Spielzeit bestenfalls die Europa League. Allerdings droht auch noch ein Abstieg in die drittklassige Europa Conference League.

"Wir waren nie in der Lage, sie daran zu hindern, durch unsere Reihen zu spielen", konstatierte Rangnick nach der Partie. "Wir wollten so kompakt wie möglich stehen, aber wir haben ihnen zu viel Raum gelassen und konnten ihren Spielfluss nicht stoppen."

Fest steht nach der Niederlage auch, dass die Red Devils nun die Saison 2021/22 mit der niedrigsten Punktzahl seit 1990/91 abschließen werden. Mit Sprechchören wie "Ihr seid es nicht wert, das Trikot zu tragen" machten die mitgereisten Fans ihrer Frustration und Wut Luft.

Bruno Fernandes: "Was wir gezeigt haben, war nicht genug, um das Trikot von Manchester United zu tragen"

Der stellvertretende Kapitän Bruno Fernandes hatte Verständnis für den Unmut der eigenen Anhänger: "Was wir gezeigt haben - was ich gezeigt habe - war nicht genug, um das Trikot von Manchester United zu tragen, und ich akzeptiere es", sagte Bruno Fernandes. "Wir müssen uns dem stellen und können uns nur dafür schämen, denn das war von allen nicht gut genug."

Die Niederlage macht einmal mehr deutlich, dass ManUnited vor einem kompletten Umbruch steht. Cristiano Ronaldo, der neun der letzten zwölf Treffer ManUniteds erzielte, blieb in Brighton weit unter seinen Möglichkeiten. Der portugiesische Superstar wird im Februar 2023 38 Jahre, ob er für einen personellen Restart unter dem neuen Trainer Erik ten Hag zur Verfügung stehen wird, bleibt abzuwarten.

Immerhin hat sein Landsmann Bruno Fernandes angekündigt, in Old Trafford zu bleiben: "Ich habe meinen Vertrag unterschrieben, weil ich glaube, dass die Zukunft besser wird", sagte der portugiesische Mittelfeldspieler. Allerdings fügte er auch an: "Aber natürlich müssen viele Dinge verbessert werden, wie wir in dieser Saison gesehen haben."