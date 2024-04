Rangnick bestätigt Bayern-Kontakt - aber beschäftigt sich damit "momentan nicht"

Ralf Rangnick (65) hat sich in einem Interview zu einem möglichen Engagement als Trainer des FC Bayern geäußert - und es unter anderem an die Beantwortung einer simplen Frage gekoppelt.

Bereits im Februar hatte der kicker exklusiv berichtet, dass Ralf Rangnick ein Kandidat für die Nachfolge von Thomas Tuchel als Trainer des FC Bayern ist. Nachdem sowohl Leverkusens Meistertrainer Xabi Alonso als auch Bundestrainer Julian Nagelsmann mittlerweile sicher ausscheiden und der ebenfalls als Kandidat gehandelte Unai Emery am Dienstag seinen Vertrag bei Aston Villa verlängerte, rückt der österreichische Nationaltrainer immer mehr in den Fokus.

In einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit dem österreichischen Online-Magazin 90minuten.at bestätigte Rangnick, der in der Vergangenheit häufig die Spekulationen zurückgewiesen hatte, nun das Interesse des Bundesliga-Zweiten. "Es gab eine Kontaktaufnahme von Bayern München", so Rangnick. Über diesen Sachverhalt habe er auch den österreichischen Verband ÖFB informiert. "Wir konzentrieren uns vollkommen auf die Europameisterschaft", so Rangnick weiter. "Ich fühle mich hier sehr wohl. Im Moment gibt es keinen Grund, mich intensiv und konkret damit zu beschäftigen."

Nagelsmann bleibt: Was bedeutet das für Bayern und den DFB? Julian Nagelsmann hat seinen Vertrag als Bundestrainer verlängert. Wie geht der FC Bayern damit um - und ändert sich Nagelsmanns Herangehensweise beim DFB jetzt? Außerdem: Bielefelds Profi Mael Corboz spricht über den Klimaschutz-Aktionstag in der 3. Liga.

Das heißt allerdings nicht, dass er das in der Zukunft nicht tun würde. "In dem Moment, wo die Bayern sagen würden: 'Wir wollen Sie'", müsse er sich damit auseinandersetzen, so Rangnick. Das sei offenbar bislang noch nicht der Fall gewesen. "Und dann muss ich mich fragen: Will ich das überhaupt?" Wie er selbst diese Frage beantworten würde und ob er den ÖFB verlassen würde, lässt Rangnick in dem Interview offen. Wie der kicker am Montag berichtete, kann sich Rangnick ein Engagement beim FC Bayern in jedem Fall vorstellen.

Rangnicks Vertrag in Österreich läuft noch bis 2026. "Falls ich etwas anderes machen will, werde ich das zu allererst mit dem ÖFB besprechen", erklärt er, ohne ein klares Bekenntnis zum Verband abzugeben. ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel hatte noch am Dienstag mitgeteilt, dass dem Verband "keine Anfragen" für Rangnick vorlägen.

Die finanzielle Komponente spiele bei seiner Entscheidung "überhaupt keine Rolle", erklärt Rangnick in dem Interview. "Für mich geht es um andere Dinge: Kann ich etwas bewegen? Kann ich etwas bewirken? Besteht die Chance, eine Mannschaft zu entwickeln und erfolgreich zu sein? Das treibt mich an. Wenn mich das einmal nicht mehr antreibt, ist es Zeit, in Rente zu gehen."

Mit dem ÖFB-Team geht Rangnick bei der EM in Deutschland in sein erstes großes Turnier als Nationaltrainer. Da der FC Bayern zeitnah Klarheit in der Trainerfrage haben möchte, stünde ein ÖFB-Abschied wohl schon vor Turnierstart fest - ein Problem? "Ich habe ein enges und vertrauensvolles Verhältnis zu meinem Team", so Rangnick. "Es wird nicht deshalb besser spielen, nur weil ich sage: Ich bin noch definitiv die nächsten vier Jahre hier."