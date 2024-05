Rangnick an der Spitze: Die ÖFB-Teamchefs mit dem höchsten Punkteschnitt

Platz 2: Karl Stotz - Punkteschnitt: 1,88 in 24 Spielen

Karl Stotz stand erstmals am 30. August 1978 an der Seitenlinie des ÖFB-Teams und absolvierte sein letztes Spiel als ÖFB-Coach am 11. November 1981. Unter der Obhut des gebürtigen Wieners konnte sich Österreich 1982 für die WM qualifizieren, dennoch wurde er trotz einer guten Bilanz von 13 Siegen und nur fünf Niederlagen in 24 Spielen nach Unstimmigkeiten mit dem damaligen ÖFB-Präsidenten Karl Sekanina am 14. Dezember 1981 vorzeitig entlassen. imago/Sportfoto Rudel