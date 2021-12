Rangnick am Sonntag erstmals bei ManUnited auf der Bank

Ralf Rangnick (63) wird am heutigen Donnerstag noch nicht als neuer Manchester-United-Trainer auf der Bank sitzen. Dafür aber drei Tage später.

Wie der "Guardian" berichtet, hat ManUnited den Visa-Prozess für Rangnick, der diese Woche aus Moskau nach Manchester geflogen war, geklärt.

Rangnick wird am Donnerstag (21.15 Uhr, LIVE! bei kicker) allerdings noch nicht sein Debüt als United-Trainer feiern, gegen Arsenal leitet erneut Michael Carrick - wie schon in der Champions League (2:2 in Villarreal) und bei Chelsea (1:1) - die Geschicke beim Rekordmeister. Dieses Mal wird Rangnick indes ziemlich sicher ein paar Anweisungen geben.

Schon am Sonntag (15 Uhr, LIVE! bei kicker) steht das nächste Heimspiel für ManUnited an - gegen Crystal Palace dann mit Rangnick an der Seitenlinie.