Weiterentwicklung der Rangliste

Musste ein Profi bislang entweder mindestens in 9 der 17 Ligaspiele oder in 50 Prozent der Pflichtspiele seines Klubs im Bewertungszeitraum benotet worden sein, um in der Rangliste erscheinen zu können, reichen ab sofort neun benotete Spiele - in der Liga, in internationalen Pflichtspielen oder im DFB-Pokal gegen Erstligisten.