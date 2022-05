Rangliste Tor: Trapp fliegt an die Spitze

Wie Eintracht Frankfurt bot auch Kevin Trapp sensationelle Leistungen in der Europa League. Damit sicherte er sich den Titel und auch Platz 1 in der Sommer-Rangliste der Torhüter (das komplette Ranking in der Montagsausgabe).

Eine einzige Jubeltraube nach Abpfiff und er mittendrin: Denkt man an den Triumph der Eintracht in der Europa League, kommen die Bilder von Kevin Trapp mit der "Monsterparade" kurz vor Schluss gegen Glasgows Ryan Kent sowie der gehaltene Elfmeter im Shootout hoch. Es sind vor allem die Auftritte in Frankfurts Lieblingswettbewerb, dabei auch die auf das Spiel seiner Mannschaft einwirkende Autorität und Souveränität, die der 31-Jährige ausstrahlt. Und die in der jüngeren Vergangenheit aufmerken lassen.

Große Klasse? Ja. Internationale Klasse? Sicher. Auch Weltklasse? Nun, abseits aller Europacup-Euphorie befindet die kicker-Redaktion nach intensiver Diskussion, dass der Held wie die Frankfurter Mannschaft insgesamt im Tagesgeschäft Bundesliga zu oft Durchschnitt bot und der Keeper nur einmal, beim 0:1 gegen die Bayern im Februar, herausragte. Zum Sprung von Position 9 in der Winter-Rangliste auf 1 in diesem Sommer-Ranking reicht’s dennoch für Trapp.

Trapp: Notenschnitt von 2,29 in der Europa League

Der kicker-Notenschnitt des deutschen Nationalspielers in seinen 15 Rückrundeneinsätzen in der Bundesliga ist mit 2,70 sehr ordentlich, wobei einige andere Torhüter hier stärker waren. In seinen sieben Europa-League-Spielen im ersten Halbjahr 2022 überragte Trapp mit einem Schnitt von 2,29 und den entscheidenden Paraden im Finale. Hinzu kommt noch ein Länderspieleinsatz im Bewertungszeitraum, bei dem er mit der Note 2 bedacht wurde.

Insgesamt belohnte die Redaktion diese Leistungen mit dem Voting auf den Spitzenplatz der Bundesligatorhüter im zurückliegenden Halbjahr und der Einordnung in die Internationale Klasse. In dieser Kategorie landeten drei weitere Keeper und wiederum sechs weitere in der Nationalen Klasse, womit also zehn Torhütern der Sprung in diese Rangliste gelang.

