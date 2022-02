Rangers geschwächt: Balogun fehlt in Dortmund

Leon Balogun muss auf ein Wiedersehen mit Borussia Dortmund vorerst verzichten. Der Innenverteidiger der Glasgow Rangers verpasst das Hinspiel des Europa-League-Duells.

Beim jüngsten Ligaspiel, dem 2:0 gegen Hibernian Edinburgh am vergangenen Mittwoch, war Balogun bereits in der 15. Minute verletzungsbedingt ausgewechselt worden. Nun steht fest, dass der 33-Jährige nicht nach Dortmund reist, wo die Rangers am Donnerstag (18.45 Uhr, LIVE! bei kicker) in den K.-o.-Runden-Play-offs der Europa League gefordert sind.

"Leon steht morgen nicht zur Verfügung", sagte Trainer Giovanni van Bronckhorst vor dem Abflug am Mittwoch. "Er ist hoffentlich in der kommenden Woche zurück." Dann steht bereits das Rückspiel im Ibrox Stadium an.

Balogun, der einst als Profi des 1. FSV Mainz 05 in der Bundesliga auf den BVB traf, hat mit einer muskulären Verletzung zu kämpfen. Für ihn könnte Linksverteidiger Calvin Bassey nach innen rücken.

Schotten "können die Herausforderung kaum erwarten"

Baloguns Ausfall ist eine deutliche Schwächung für den schottischen Meister, der sich gegen Dortmund trotzdem etwas ausrechnet. "Wir können diese Herausforderung kaum erwarten", so van Bronckhorst. "Wir haben Dortmund sehr gut analysiert. Es wird ein schweres Spiel für uns, aber eines, das uns reizt. Wir wollen ein gutes Ergebnis mit nach Hause nehmen."