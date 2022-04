Rangers-Coach Bronckhorst setzt auf "Heimspiel auswärts": 7000 Fans erwartet

Die Glasgow Rangers reisen stark ersatzgeschwächt zum Halbfinal-Hinspiel der Europa League nach Leipzig. Dafür setzt Coach Giovanni van Bronckhorst auf die Unterstützung der reiselustigen Fans.

Am Donnerstagabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) hofft der schottische Meister bei RB Leipzig auf eine ähnlich lautstarke Unterstützung seiner Fans, wie sie Eintracht Frankfurt beim historischen 3:2-Sieg Viertelfinale-Rückspiel beim FC Barcelona erfahren hat. "Es ist immer ein Faktor, wenn viele Gästefans dabei sind. Es fühlt sich dann wie ein Heimspiel auswärts an", sagte der niederländische Trainer am Mittwoch auf der Pressekonferenz zum Halbfinal-Hinspiel der Europa League.

Gut 7000 Fans werden aus Schottland erwartet, erfahrungsgemäß sorgen sie auch in fremden Stadien für eine prickelnde Atmosphäre. Allerdings ist noch offen, wie viele von ihnen tatsächlich in der Leipziger Arena sein werden. Denn nur rund die Hälfte von ihnen soll sich über die offiziellen Kanäle mit Karten versorgt haben können. Dass es aber auch andere Wege gibt, das Spiel live zu verfolgen, haben die Frankfurter Fans in Barcelona eindrucksvoll bewiesen.

Morales und Roofe fehlen

Verzichten muss van Bronckhorst allerdings auf zwei seiner besten Stürmer. Denn neben dem Kolumbianer Alfredo Morelos (Saisonaus nach Oberschenkelverletzung), der mit insgesamt sechs Treffern auf internationalem Parkett der beste Torschütze der Rangers in dieser Saison ist, fällt nun auch noch Kemar Roofe aus. Der 29-Jährige, der im dramatischen Viertelfinal-Rückspiel gegen Sporting Braga (3:1 nach Verlängerung) den entscheidenden Treffer erzielt hatte, zog sich im Vorfeld des Auswärtsspiels in Motherwell (3:1) eine Knieverletzung zu. Immerhin feierte Fashion Sakala erst jüngst sein Comeback, der Sambier könnte neben Ryan Kent in den Angriff rutschen.

Dass die Rangers in der K.-o.-Phase der Europa League mit Borussia Dortmund (4:2; 2:2) bereits ein deutsches Team ausgeschaltet haben, ist für van Bronckhorst nebensächlich: "Alles was wir in der Vergangenheit erreicht haben, spielt für Leipzig keine Rolle mehr", sagte er. Vielmehr liegt sein ganzer Fokus auf das Spiel am Donnerstagabend: "Ich werde den richtigen Matchplan wählen und wir brauchen unsere beste Leistung, um zu bestehen", sagte der 47-Jährige. RB schätz van Bronckhorst als eine "offensive denkende Mannschaft, die sehr gut organisiert ist", ein. "Aber wenn du ein Halbfinale spielst, ist jeder Gegner schwer."

McGregor will Spiele "ganz bewusst genießen"

Unabhängig vom Matchplan wird Allan McGregor das Tor der Rangers hüten. Der 40-jährige Torwart-Routinier erlebt derzeit seinen x-ten Frühling und ist einer der Garanten für den Halbfinal-Einzug. Nach dieser Saison wird mit dem Karriereende von McGregor gerechnet - wenn möglich, will er mit seinem ersten internationalen Titel abtreten. "Um ehrlich zu sein, hätte ich das nie für möglich gehalten", sagte er über die Chance. Doch selbst wenn die Rangers scheitern sollten, die sich bietenden Augenblicke am Ende seiner Laufbahn will McGregor auf jeden Fall auskosten. "Wahrscheinlich versuche ich nach den Spielen, das Ganze mit den Fans zu genießen", sagte McGregor. "Das ist etwas, was ich jetzt vielleicht ganz bewusst tue."