Ranftl im Interview: "Ich habe eine gewisse Anlaufzeit gebraucht"

Nach sechs Jahren in Linz beim LASK wagte Reinhold Ranftl im vergangenen Sommer den Schritt nach Deutschland zum Traditionsklub FC Schalke 04. Bei den "Knappen" erlebt der 29-Jährige seit seinem Start durchwachsene Zeiten. Im Gespräch mit dem kicker gibt sich der Flügelspieler aber zuversichtlich, wieder zu alter Stärke zurückzufinden.

Im Sommer ging für Reinhold Ranftl mit dem Wechsel nach Deutschland zum Traditionsklub FC Schalke 04 ein Traum in Erfüllung. Nach sechs Jahren in Linz beim LASK und 241 Pflichtspielen entschied sich der Flügelspieler zum Sprung über die Landesgrenze und heuerte beim deutschen Bundesligaabsteiger an. Mit vielen Vorschusslorbeeren wurde der 29-Jährige von Verein und Fans aufgenommen, vier Monate später ist der Einstieg in das neue Abenteuer aber durchwachsener verlaufen, als sich das der sechsfache Nationalspieler Österreichs vorgestellt hat.

"Ich habe am Anfang eine Rieseneuphorie nach dem Wechsel verspürt, wollte es allen zeigen und meine Stärken sofort einbringen. Ich hatte dann aber immer wieder kleine Rückschläge, habe das Ganze auch ein wenig unterschätzt. Es war doch viel zu tun mit dem Umzug und dem Ankommen im neuen Umfeld. Ich war ja vorher sechs Jahre in Linz. Das war nicht ganz einfach, aber mittlerweile fühle ich mich in meiner neuen Heimat wohl. Natürlich geht es auf dem Platz immer noch besser, aber ich komme immer mehr ins Spiel und komme langsam dorthin, wo ich sein will", erklärt Ranftl im Gespräch mit dem kicker.

Vor allem das sportlich hohe Niveau in der zweiten deutschen Bundesliga hat den erfahrenen Erstligakicker (161 Spiele in der höchsten österreichischen Spielklasse) anfangs kalt erwischt: "Ich habe das Niveau ein wenig anders eingeschätzt. Du musst bei jedem Spiel bei 100 Prozent sein, die Mannschaften und die Gegenspieler sind wirklich sehr gut. Ich habe zwar schon einige internationale Spiele absolviert, aber das kann man mit so einer Meisterschaft nicht vergleichen. Die 2. Liga hat wirklich ein Topniveau, der Spielstil ist auch ein wenig anders als das in Linz der Fall war. Da habe ich einfach Zeit gebraucht, die ich mir selbst zu wenig gegeben habe. Natürlich wird man unruhig, wenn die Leistung nicht so ist wie man sich das vorstellt. Ich habe dann eine Zeit lang sehr wenig gespielt, habe versucht mich im Training wieder ranzukämpfen und das ist mir gut gelungen. In den Spielen habe ich teilweise schon gezeigt, was ich kann. Es war wichtig, mir selbst mehr Zeit zu geben, die habe ich einfach gebraucht."

"Technisch und taktisch ist hier jeder unglaublich ausgebildet"

Seine bisherige Bilanz mit neun Pflichtspieleinsätzen in 14 Partien ist dennoch anständig, auch wenn er von seinen sieben Spielen in der Anfangsformation nur bei drei über die vollen 90 Minuten am Platz stand. Nachdem Ranftl beim LASK doch zuvor über Jahre unangefochtener Stammspieler war und mit den Linzern auch im Europacup für Furore sorgte, muss er sich in Schalke erstmals seit längerer Zeit wieder dem Konkurrenzkampf stellen.

Dabei hat er auch noch etwas nachzuholen, wie Ranftl verrät: "Auf jeden Fall muss ich mich noch im Spielaufbau verbessern. Gegen den Ball arbeite ich schon sehr gut, aber hier wird der Fokus viel mehr auf das Spiel mit dem Ball gelegt als es beim LASK der Fall war. Da habe ich mich am Anfang wirklich schwergetan, was Positionierung, Ballannahme und Ballmitnahme betrifft. Da habe ich inzwischen einen Sprung nach vorne gemacht. Technisch und taktisch ist hier jeder unglaublich gut ausgebildet, du spielst gegen Spieler, die teilweise schon 100 Bundesligaspiele und mehr in den Beinen haben. Da macht es keinen Unterschied, ob da ein Reinhold Ranftl mit seinen 100 Bundesligaspielen aus Österreich kommt. Das Niveau ist allgemein einfach wirklich stark."

Mit Stuttgart-Leihgabe Churlinov sowie dem erst 19-jährigen Schalke-Eigengewächs Aydin, der sich in dieser Saison mit überzeugenden Leistungen überraschend in die Startelf des Profiteams gespielt hat, muss sich der ehemalige LASK-Kicker um den Platz auf der rechten Seite der Gelsenkirchener streiten.

„Am Anfang hadert man natürlich mit der Situation und denkt sich: Puh, das ist doch schwer. So eine Situation hatte ich lange nicht mehr. Sie war mir nicht völlig unbekannt, die Situation hatte ich schon einmal bei Sturm Graz, wo ich auch wenig gespielt habe. Ich war natürlich sehr unzufrieden, hatte Frust, weil ich einfach nicht meine Leistung zeigen konnte. Ich habe mir dann Gedanken gemacht, an was es liegt, wo ich mich verbessern muss und habe dann einfach versucht, im Training das zu überarbeiten, wo ich noch Aufholbedarf habe. Da muss ich nichts schönreden, ich habe eine gewisse Anlaufzeit gebraucht, was die Spieleröffnung betrifft. Da habe ich dran arbeiten müssen, aber wie man sieht: Durch harte Arbeit kommt man zurück. Man darf nur nicht den Kopf in den Sand stecken. Natürlich muss ich mich auch noch weiter steigern, will dorthin kommen, wo ich bereits war und dafür arbeite ich jeden Tag“, gibt sich Ranftl motiviert im Kampf um einen Platz in der ersten Elf.

Aktuell bin ich etwas weit davon entfernt, um den Anspruch zu stellen, wieder dabei zu sein. Reinhold Ranftl über die Rückkehr ins Nationalteam

Auch wenn es für den bisher fleißigen Scorersammler (63 in 241 Spielen für den LASK) in dieser Saison noch zu keinem Tor oder Assist gereicht hat, durfte er in den letzten drei Partien nach einer Verletzung von Aydin wieder zweimal über 90 Minuten ran. Dabei feierte man einen Sieg und musste sich einmal geschlagen geben. Generell gleicht die laufende Saison von Ranftl noch etwas einer Achterbahnfahrt, doch selbst bei einem Bankplatz schiebt der Flügelspieler keinen Frust, sondern versucht sein Team lautstark zu unterstützen.

"Wenn man auf der Bank sitzt und hofft, dass das Team verliert, ist das der falsche Weg. Man will ja das Gefühl haben, wenn man selbst auf dem Platz steht, dass die Kollegen hinter einem stehen und einem das Beste wünschen. Ich bin keine 20 mehr, wo ich noch meine ganze Karriere vor mir habe. Ich bin 29 und mit dem Ziel nach Schalke gekommen, dass der Verein wieder in der ersten Bundesliga spielt. Selbst wenn ich diese Saison kein Spiel mehr mache und wir aufsteigen, dann habe ich mein Ziel auch erfüllt. Egal, wie viel ich gespielt habe. Natürlich will ich so viel wie möglich spielen, aber ich freue mich auch wenn der Memo (Aydin, Anm.) oder Darko (Churlinov, Anm.) eine gute Leistung bringen und wir am Ende des Tages gewinnen. Das ist das Wichtigste", so Ranftl.

Die landesweit bekannte Leidenschaft der Schalker Fans bekam Ranftl gleich zu Beginn seines Abenteuers zu spüren, die bei seiner Verpflichtung mit den "Reini Ranftl Rackers" einen regelrechten Online-Hype um ihm entstanden ließen und generell eine sehr starke und fast nicht vergleichbare Bindung zum Verein haben, als wie man das in Österreich gewohnt ist: "Wenn ich hier auf der Autobahn unterwegs bin, sehe ich täglich Autos mit Schalke-Aufklebern, hier gibt es fast nur Fußball. Die Menschen halten sich am Fußball fest, sie leiden mit dem Verein mit und wollen nur das Beste. Wir für unseren Teil geben auch das Beste, manchmal funktioniert es, manchmal leider nicht. Hier im Ruhrpott herrscht Fußball pur, ich habe da auch mit vielen Leuten drüber gesprochen. Gegen Dresden zum Beispiel waren 54.000 Fans in der zweiten Liga im Stadion. Das waren die meisten Zuschauer, vor denen ich jemals gespielt habe. Das war eine geile Erfahrung und da sieht man, was für eine Zugkraft Schalke 04 hat."

Ranftl überzeugt von LASK-Trendwende

Trotz Stammplatz beim LASK reichte es für den 29-Jährigen im vergangenen Sommer nicht für einen Platz im österreichischen EM-Kader. Mit dem Wechsel nach Deutschland sollte sich das wieder ändern, aktuell muss sich Ranftl aber erst auf Schalke etablieren, ehe er sich mit einer Rückkehr zur Nationalelf beschäftigt: "Als ich nach Schalke gewechselt bin, war das natürlich ein Thema für mich, dass ich gerne zurück will. Derzeit muss ich aber erst meine Hausaufgaben hier machen und dann kann ich mir wieder das nächste Ziel stecken. Aktuell bin ich schon etwas weit davon entfernt, um den Anspruch zu stellen, wieder dabei zu sein. Für mich ist es wichtig, dass ich hier meine Topleistung zeige und dann wäre es schön, wieder Teil der Nationalmannschaft zu sein. Falls es nicht funktionieren sollte, wäre das aber auch ok. Natürlich hat man als Fußballer immer das Ziel für sein Land zu spielen, aber die Tatsache, dass ich schon ein paar Mal dabei war, gibt mit Selbstvertrauen und hilft mir auch in schwierigen Zeiten. Jetzt liegt der volle Fokus erst einmal auf Schalke 04."

Nicht nur Ranftl hat in der laufenden Saison noch mit Formschwankungen zu kämpfen, auch sein Ex-Klub LASK tut sich in der laufenden Spielzeit schwer, seine Form zu finden. Um seinen ehemaligen Stammverein macht sich Ranftl aber wenig Sorgen: "Die Tabelle ist sehr eng. Mit zwei, drei Siegen bist du wieder voll dabei. Natürlich ist es nie leicht, wenn Leistungsträger den Verein verlassen, zudem haben sie viele neue Spieler, die noch etwas Zeit brauchen. Der LASK ist fußballerisch schon etwas anderes, als es die meisten kennen, da heißt es Pressing, Pressing, Pressing. Ich habe die Erfahrung selbst gemacht, da braucht man eine gewisse Eingewöhnungszeit. Aber ich habe mit vielen Jungs dort noch Kontakt, die sind alle motiviert und geben Gas. Von daher bin ich fest davon überzeugt, dass der Verein am Ende der Saison wieder unter den Top vier sein wird."