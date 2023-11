Ranftl im Interview: "Ich habe den Spaß am Fußball wiederentdeckt"

Die Wiener Austria kommt derzeit nicht zur Ruhe. Rechtsverteidiger Reinhold Ranftl spricht im kicker-Interview über die Herausforderungen am Verteilerkreis, seine harte Zeit bei Schalke 04 und die EM in Deutschland.

Herr Ranftl, die Wiener Austria denkt nach dem unlängst erschienenen Geschäftsbericht über den Verkauf ihres Stadions nach. Was hat diese Nachricht bei Ihnen ausgelöst?

Jetzt muss ich nachdenken (lacht). Das geistert ja schon länger herum, jetzt wurde es halt öffentlich. Als Spieler will man natürlich, dass es dem Verein gut geht und finanziell alles gut läuft. Wenn der Verkauf des Stadions eine Möglichkeit ist, wieder besser dazustehen, begrüße ich das. Für mich ist es aber schwer, das zu beurteilen, da ich nicht weiß, wie dringend das ist. Natürlich weiß jeder, dass die Austria hochverschuldet ist. Mehr kann ich dazu aber leider auch nicht sagen. Wir haben jedenfalls genügend Expertise im Verein, um das zu regeln.

Sie sind als Spieler hinsichtlich der finanziellen Situation Ihres Arbeitgebers nur Passagier. Wie schwierig ist es, sich in der aktuellen Phase auf den Sport zu konzentrieren?

Das hemmt einen natürlich. Man macht sich Sorgen um sich, die Mannschaft und alle Personen im Verein. Wir hatten bereits in der vorigen Saison eine ähnliche Situation, als es um die Lizenz ging. Natürlich ärgert man sich ein Stück weit, weil es für alle Beteiligten existenzbedrohend ist, wenn der Verein keine Lizenz bekommt. Daher beeinflusst dich das ein, zwei Tage, aber dann muss es auch weitergehen. Man vergisst es auch ein bisschen, wenn das Thema medial nicht mehr so präsent ist. Letztendlich ist man als Spieler für seine Leistung verantwortlich. Und wir können dem Verein nur durch sportliche Erfolge weiterhelfen.

Wie wird dieses Thema in der Mannschaft diskutiert?

Natürlich war das bei uns in dieser Woche Thema. Jeder macht sich Gedanken. Mich persönlich nimmt das schon mit, aber ich kann nur meine Leistung beeinflussen. Wir versuchen ganz einfach, Erfolge einzufahren. Das gelingt uns zwar nicht immer, aber wir sind auf einem ganz guten Weg.

Nach der 0:1-Niederlage beim WAC ist die Austria auch sportlich unter Druck. Wie realistisch ist aus Ihrer Sicht der Einzug in die Meistergruppe?

Wenn Sie mich das am Sonntag nach dem Spiel gefragt hätten, hätte ich das Ganze wahrscheinlich etwas negativer eingeschätzt. Heute sehe ich es wieder positiver. Es wird natürlich schwer, weil wir zu Saisonbeginn nicht so viele Punkte geholt haben. Daher laufen wir gefühlt immer hinterher. Wir hätten mit einem Sieg gegen den WAC die Möglichkeit gehabt, in die Top sechs zu kommen. Bis zur Winterpause sind es jetzt noch zwei Spiele, beide Gegner (LASK und Klagenfurt, Anm.) sind schlagbar. Insgesamt sind wir gut drauf, wir haben auch gegen den WAC kein schlechtes Spiel gemacht. Aber wir gewinnen die engen Spiele in dieser Saison zu selten. Das war auch schon in Altach (1:2, Anm.) oder Hartberg (1:2, Anm.) so. Da müssen wir uns steigern. Die Klubs, die vor uns sind, gewinnen diese engen Spiele. Wir müssen im nächsten Spiel drei Punkte holen und gegen Klagenfurt dann hoffentlich noch einmal. Nur so können wir oben dabei bleiben.

Es war für mich echt schwer, dort Fuß zu fassen. Ich war in meiner Spielweise gehemmt. Trotzdem konnte ich sehr viel aus dieser Zeit mitnehmen. Reinhold Ranftl über seine Zeit auf Schalke.

Am Sonntag geht es für Sie gegen Ihren Ex-Verein. Sind Spiele gegen den LASK für Sie immer noch besonders?

Ja, auf jeden Fall. Ich hatte dort die wahrscheinlich erfolgreichste Zeit meiner Karriere. Ich kenne noch einige Spieler, obwohl sich der LASK auch von seiner Ausrichtung her komplett verändert hat. Ich genieße es jedenfalls sehr, gegen den LASK zu spielen. Das nimmt mich immer etwas mehr mit als Partien gegen andere Vereine.

Sie haben gegenüber LAOLA1 zuletzt gemeint, dass Sie eigentlich davon ausgingen, Ihre Karriere beim LASK zu beenden. War die Versuchung Schalke dann einfach zu groß?

Ja, schon. Ich habe einen Tag nach meinem letzten Spiel für den LASK einen Anruf meines Beraters bekommen, dass sich etwas bei Schalke ergeben könnte. Ich habe das zunächst eigentlich gar nicht richtig glauben können. Da geht es auch gar nicht um das Finanzielle. Schalke ist einfach ein Riesenverein, der nach dem Abstieg aus der Bundesliga wieder neu durchstarten wollte. Ich habe mich zu der Zeit aber auch beim LASK richtig wohlgefühlt. Wir waren sportlich erfolgreich und ich war damals gerade auf der Suche nach einer Eigentumswohnung. Und auf einmal ist dieses Angebot gekommen! Ich habe die Jahre zuvor immer gehofft, vielleicht einmal den nächsten Schritt machen zu können, weil ich während meiner Zeit beim LASK im Nationalteam gespielt habe und auch international auf mich aufmerksam machen konnte. Dann hatte ich aber irgendwie schon mit einem Wechsel abgeschlossen. Beim Angebot von Schalke konnte ich trotzdem nicht Nein sagen. Es war immer mein Traum, für so einen großen Verein zu spielen. Im Nachhinein habe ich in der Zeit auf Schalke sehr viel gelernt, ich sehe den Fußball jetzt etwas anders.

Inwiefern?

Die Strukturen sind bei so einem großen Verein ganz anders. Man muss in jedem Spiel funktionieren. Ich bin dort in eine neu zusammengewürfelte Mannschaft gekommen. Keiner hat gewusst, wo wir stehen und dann ist am Anfang auch noch der Erfolg etwas ausgeblieben. Es war für mich echt schwer, dort Fuß zu fassen. Ich war in meiner Spielweise gehemmt. Trotzdem konnte ich sehr viel aus dieser Zeit mitnehmen. Ich habe gesehen, dass es im Fußball auch mal schlecht laufen kann. Daher kann ich den Fußball bei der Austria jetzt auch wieder mehr genießen.

Würden Sie den Schritt zu Schalke noch einmal machen?

Diese Frage habe ich mir selbst auch schon sehr oft gestellt. Eine endgültige Antwort habe ich aber noch nicht gefunden. Diese Zeit hat mich im Leben jedenfalls weitergebracht, weil ich auch die negativen Seiten des Fußballs gesehen habe. Davor hat es nur Erfolg, Erfolg, Erfolg gegeben. Daher würde ich es wahrscheinlich wieder machen. Ich habe mich als Persönlichkeit weiterentwickelt und auch einen kleinen Teil zum Aufstieg beigetragen. Es war zwar nicht das, was ich mir vorgestellt hatte, aber trotzdem eine sehr coole Erfahrung.

Aktuell läuft es für Schalke erneut alles andere als gut, auch der Trainerwechsel zu Karel Geraerts brachte nicht die erhoffte Wende. Was macht es aus Ihrer Sicht so schwer, bei diesem Verein erfolgreich zu sein?

Der Druck auf Schalke ist einfach sehr groß. Das betrifft die Medien, die Fans und auch die Erwartungshaltung im Verein selbst. Es gibt so viele gute Spieler, die dort nicht funktioniert haben. Ich habe echt lange mit mir gekämpft und mich gefragt, warum ich es auf Schalke nicht geschafft habe. Ich habe davor ja mit vielen internationalen Top-Spielern zusammengespielt, wenn ich etwa an Gernot Trauner, David Alaba und Marko Arnautovic denke. Da habe ich gemerkt, dass ich auf diesem Niveau mithalten kann. So richtig beantworten kann ich die Frage also nicht. Jeder Spieler, der bei Schalke spielt, hat eine gewisse Qualität. Aber wenn man bei einem Verein wie Schalke einmal in einer Krise ist, ist es umso schwerer, dort wieder rauszukommen. Die Erwartungshaltung ist eigentlich der Aufstieg. Es macht etwas mit den Spielern, wenn der Abstand zur Spitze dann von Woche zu Woche größer wird.

Bei der Austria sind Sie wieder unumstrittener Stammspieler, Sie wollen hier sogar Ihre Karriere beenden. Was sind die Gründe, warum Sie sich bei der Austria derart wohlfühlen?

Der Schritt zurück nach Österreich hat mir einfach richtig gut getan. Ich habe es sehr vermisst, auch einmal bei meiner Familie in der Steiermark zu sein. Anfangs bin ich sogar noch oft hin- und hergefahren, weil ich in Wien noch keine Wohnung hatte. Wichtig war für mich auch Jürgen Werner (Sportvorstand der Austria, Anm.), den ich ja bereits aus der Zeit beim LASK kannte. Er weiß, wo meine Stärken und Schwächen liegen. Ich habe hier einfach das Gefühl, wichtig für die Mannschaft zu sein. Das war bei Manfred Schmid so und hat sich nicht geändert. Ich habe den Spaß am Fußball wiederentdeckt. Ich fahre jeden Tag gerne zum Training. Das war auf Schalke nicht so, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe mich dort einfach nicht so wohlgefühlt. Jetzt ist das wieder anders. Daher kann ich mir auch ein Karriereende bei der Austria vorstellen. Erfolgstechnisch hätte ich mir allerdings schon eine Spur mehr erwartet. Im Fußball läuft es aber eben nicht immer so, wie man sich das vorstellt. Wir werden uns wieder herauskämpfen, weil wir auf und neben dem Platz eine Einheit sind. Nur so kann man erfolgreich sein.

Erfolgreich verliefen zuletzt auch die Duelle gegen Rapid, die Austria ist bereits seit zwölf Derbys ungeschlagen. Geht man da mit einem anderen Gefühl durch die Stadt?

Ja, natürlich (lacht). Die Derby-Tage sind immer speziell. Diese Duelle sind dem Verein, den Fans und den Spielern einfach sehr wichtig. Die Anspannung ist ganz anders als vor anderen Spielen. Das lässt sich nur schwer beschreiben. Es ist natürlich cool, wenn man ein Derby gewinnt und dann am nächsten Tag mitbekommt, was rundherum passiert.

Die allgemeine Situation ist für den Wiener Fußball derzeit aber schwierig. Wie lässt es sich erklären, dass beide Vereine aus der Bundeshauptstadt den Anschluss an die Spitze verloren haben?

Ich kann da nur für uns sprechen. Wir haben uns das alle anders vorgestellt und wollen in der Tabelle weiter vorne sein. Unsere Leistungen waren nicht immer schlecht. Wir haben zum Beispiel gegen Hartberg in den ersten 30 Minuten super gespielt und waren auch in Altach oder zuhause gegen den WAC (0:0, Anm.) nicht so schlecht. Im Endeffekt gehen uns aber einfach die Punkte ab. Wir könnten auch anders dastehen, aber die Tabelle lügt nicht. Wir müssen uns in gewissen Dingen noch steigern, aktuell fällt uns das Toreschießen schwer. Wir kommen nicht zu so vielen Möglichkeiten. Es fehlt nicht viel, aber wir müssen das so schnell wie möglich ändern. Ansonsten werden wir es nicht in die Meistergruppe schaffen.

Mit den Leistungen, die ich bringe, habe ich auch gar nicht die Berechtigung, dabei zu sein. So ehrlich muss ich sein. Reinhold Ranftl über eine Rückkehr in die Nationalmannschaft.

Wie groß wäre die Ernüchterung, sollte es die Austria nicht unter die Top sechs schaffen?

Wir haben natürlich den Anspruch, in die Meistergruppe zu kommen. Aber es ist kein Wunschkonzert. Wir hätten auch im unteren Play-off die Möglichkeit, uns für das internationale Geschäft zu qualifizieren. Das Ziel ist aber ganz klar, in die Top sechs zu kommen. Deswegen müssen wir in den nächsten Runden so viel wie möglich punkten.

Bleiben wir zum Abschluss bei einem Blick in die Zukunft: Im Sommer 2024 steht die EM in Deutschland an. Ziel oder Wunschdenken?

Puh. Man sieht ja, wie das Nationalteam gerade spielt. Es läuft richtig gut. Ich weiß natürlich auch, dass ich in einem Alter bin, in dem es nicht mehr so leicht ist, sich für die Nationalmannschaft zu empfehlen. Wenn man sieht, wo unsere Nationalteamspieler spielen, ist das internationales Topniveau. Die Spieler aus der österreichischen Bundesliga spielen vor allem bei Mannschaften, die auf den Plätzen eins bis drei liegen (Salzburg, Sturm und LASK, Anm.). Davon sind wir schon noch etwas entfernt. Aber wenn es beim Verein gut läuft, ist auch für den Einzelnen mehr möglich. Es ist aber nicht mein konkretes Ziel, bei der EM dabei zu sein. Wenn es sich ergibt, wäre ich natürlich happy. Es wird aber schwer, da dabei zu sein. Das kann ich schon ganz gut einschätzen.

Hat es mit Teamchef Ralf Rangnick bereits Kontakt gegeben?

Nein, gar nicht. Stand jetzt habe ich mit Blick auf unseren Tabellenplatz nicht das Gefühl, eine Rolle zu spielen. Mit den Leistungen, die ich bringe, habe ich auch gar nicht die Berechtigung, dabei zu sein. So ehrlich muss ich sein.