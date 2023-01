Randle dreht auf: Die Celtics verlieren auch gegen New York

Boston Celtics hat das dritte Spiel in Serie verloren. Die Brooklyn Nets konnten den Patzer des NBA-Spitzenreiters nicht nutzen. Mavs-Superstar Luka Doncic hat sich verletzt. Die NBA am Freitagmorgen.

Gegen die New York Knicks um Isaiah Hartenstein kassierte der Rekordmeister am Donnerstagabend ein 117:120 nach Verlängerung. Schon gegen die Miami Heat und die Orlando Magic hatten die Celtics zuletzt einen Sieg verpasst und an Vorsprung in der Eastern Conference eingebüßt. Auf die Philadelphia 76ers hat das Team nun noch einen knappen Puffer.

Knicks-Anführer Julius Randle verbuchte 37 Punkte, Hartenstein steuerte vier Zähler bei. Bei den Celtics war der zum vierten Mal ins All-Star-Team gewählte Jayson Tatum mit 35 Punkten der erfolgreichste Werfer, konnte die Niederlage vor dem Heimspiel gegen die Los Angeles Lakers am Samstag aber nicht abwenden.

Nets können Celtics-Patzer nicht nutzen

Trotz 40 Punkten von Kyrie Irving konnten die Brooklyn Nets vom nächsten Patzer der Celtics nicht profitieren und verloren gegen die Detroit Pistons unerwartet 122:130. Für die Pistons war es der erst 13. Saisonsieg, nur die Houston Rockets haben bislang noch weniger Spiele gewonnen. Das 95:113 gegen die Cleveland Cavaliers war bereits die 38. Saisonniederlage für die Texaner die in der Western Conference auf dem letzten Platz stehen.

Doncic verletzt, Mavs siegen dennoch

Die Dallas Mavericks überzeugten ohne den früh verletzt ausgewechselten Luka Doncic beim 99:95 gegen die Phoenix Suns und verteidigten damit einen direkten Playoff-Platz. Doncic war früh in der Partie umgeknickt und konnte nicht weiterspielen. Für die Suns endete eine Serie von zuletzt vier Siegen.