Ramsdale exklusiv: "Havertz ist ein großer Junge, das darf man nicht unterschätzen"

Nach einer starken Saison und Premier-League-Platz zwei hat der FC Arsenal mit Stammtorhüter Aaron Ramsdale verlängert. Im kicker-Interview spricht er über seine wenigen Ziele und darüber, wie man Manchester City überflügeln kann.

Aaron Ramsdale erscheint in Trainingsklamotten und hat ein Lächeln auf den Lippen. Vor wenigen Wochen hat er geheiratet, seine Frau Georgina und er erwarteten ihr erstes Kind. Im Adidas Headquarter in Herzogenaurach, wo sich der FC Arsenal auf das Testspiel beim 1. FC Nürnberg vorbereitet hat, amüsiert sich der 25-Jährige über den Kunstrasenwürfel, auf dem er während des Gesprächs sitzen wird, gerät dann aber schnell ins Plaudern.

Herr Ramsdale, wenn Sie auf die anstehende Saison blicken, was wird Ihr Highlight? Die Champions-League-Hymne, die EM im nächsten Sommer - oder etwas ganz anderes?

Die Champions-League-Hymne zu hören, wird wirklich groß, vor allem für unsere Fans. Aber auch für uns Spieler, viele werden zum ersten Mal in der Königsklasse auflaufen. Die EM in einem so fußballverrückten Land wie Deutschland wird ebenfalls speziell. Ansonsten würde ich mich einfach freuen, eine weitere starke Premier-League-Saison zu spielen. Über die Liga geht nichts. Darauf freuen wir uns besonders.

Wie denken Sie mittlerweile über die abgelaufene Saison, in der Sie lange Tabellenführer waren, am Ende aber "nur" Zweiter wurden?

Wir waren so nah dran, aber haben es am Ende einfach nicht geschafft. Doch jetzt haben wir Erfahrung damit, uns in so einer Situation zu befinden, und werden in der kommenden Saison hoffentlich einen Platz besser abschneiden. Jetzt sehen wir zu, den Kader noch einmal zu verstärken, um diesmal sogar in allen Wettbewerben angreifen zu können.

Wir hätten nur auf uns schauen müssen. Ramsdale über die verspielte Tabellenführung vor Manchester City

Was hätten Sie 2022/23 denn tun müssen, um am Ende ganz oben zu stehen?

Es ist schwierig, wenn du gegen eine Mannschaft antrittst, die das Triple gewinnt. Aber wir hätten nur auf uns schauen müssen. Es gab schon ein paar Spiele, die uns aus den Händen geglitten sind, die wir eigentlich hätten gewinnen müssen. Aber man triumphiert nie im ersten Anlauf.

Wenn man Zweiter wird, kann das Ziel ein Jahr später doch nur sein, Erster zu werden, oder?

Aaron Ramsdale (re.) im Gespräch mit kicker-Redakteur Niklas Baumgart. kicker

Natürlich. Wir wollen unbedingt gewinnen. Wir wollen hier eine Kultur des Gewinnens erschaffen. Am Ende der Reise müssen wir einfach irgendetwas gewinnen, ob das die Liga oder der Pokal ist. Wir nehmen uns solche großen Ziele vor, die für manche vielleicht unrealistisch erscheinen, aber wir wollen die Besten sein. Bei der starken Konkurrenz in der Premier League wird das natürlich schwer, aber wir wissen, dass wir, wenn wir uns gut vorbereiten, eine gute Chance haben, noch einen Platz besser zu sein.

Worin kann sich Arsenal als Mannschaft noch am meisten verbessern?

Wir müssen unseren Stil noch konsequenter durchziehen, mit dem viele Spieler in der vergangenen Saison zum ersten Mal in Berührung gekommen sind. Mehr Konstanz dabei, unser Spiel zu spielen, ohne uns an manche Gegner anzupassen.

An Havertz schätzt Ramsdale vor allem dessen Vielseitigkeit

Was halten Sie von der Verpflichtung von Kai Havertz?

Eine sehr gute Verpflichtung. Havertz hat schon jetzt sehr viel Erfahrung, war Kapitän in Leverkusen, als er noch sehr jung war. Er ist Nationalspieler, hat die Champions League gewonnen, in wichtigen Spielen getroffen. Er kann auf verschiedenen Positionen spielen, was der Mannschaft weiterhilft. Außerdem ist er ein großer Junge (1,89 Meter, Anm. d. Red.), kann also auch bei Standardsituationen helfen, auch defensiv, was im modernen Fußball nicht zu unterschätzen ist.

Wie war es, als Torhüter gegen Havertz zu spielen, als er noch bei Chelsea war?

Vor allem fällt auf, wie unterschiedlich er spielen kann. Er ist so gut mit dem Ball am Fuß, gleichzeitig kann er aber auch Zielspieler sein. Gegen ihn kann man sich nie wirklich ausruhen, weil er ständig auf der Suche nach freien Räumen ist. Dazu ist er sehr uneigennützig und setzt gerne die Flügelspieler ein oder Spieler, die aus dem Mittelfeld nachrücken. Diese Qualitäten wollen wir in unserem Spiel zum Tragen bringen.

Jetzt eine schwierige Frage: Was muss eine Mannschaft tun, um Manchester City über 38 Spieltage hinter sich zu lassen?

Mehr Spiele gewinnen als sie (lacht). Man muss die ganze Saison nahezu perfekt sein, das haben wir in den letzten Jahren schon gesehen. Liverpool verlor einmal nur ein Ligaspiel, schaffte es aber trotzdem nicht, Meister zu werden (2018/19, Anm. d. Red.). Du musst deine Spiele gewinnen und ihnen Punkte abnehmen, wenn du auf sie triffst. Und dann natürlich die Daumen drücken, dass sie ein paar Mal stolpern und du das ausnutzen kannst.

Was sind Ihre persönlichen Ziele für diese Saison?

So viele Spiele zu machen wie möglich. Es ist leicht, die Position als Stammtorwart für selbstverständlich zu nehmen, doch damit kann es sehr schnell vorbei sein. Ansonsten möchte ich mir nicht zu präzise Ziele setzen, denn wenn man die dann erreicht, gibt es nichts mehr, auf das man hinarbeiten kann. Viel spielen und meiner Mannschaft dabei helfen, Spiele zu gewinnen, was ich in der vergangenen Saison einige Male tun konnte. Darauf will ich aufbauen.

Für mich, der eine Vorliebe für das Verrückte im Fußball hat, wäre es gegen türkische Mannschaften genial. Ramsdale über seine Wunschgegner in der Champions League

Am liebsten natürlich in der Champions League, nach der Hymne. Wenn Sie es sich heraussuchen könnten: Auf welches Team würden Sie in der Königsklasse gerne treffen, in welchem Stadion gerne mal auflaufen?

Die Champions League an sich ist so überragend, dass es eigentlich egal ist, gegen wen man spielt. Natürlich gibt es in Europa sensationelle Stadien wie das Bernabeu, das Camp Nou oder die Allianz-Arena. Dort zu spielen ist das, was du als Fußballer erleben willst. Aber für mich, der eine besondere Vorliebe für das Verrückte im Fußball hat, wäre es auch gegen türkische Mannschaften genial, bei denen es meistens eine unglaubliche Atmosphäre gibt - selbst wenn ich das dann, als Gegner, zunächst nicht so mögen würde. Aber das möchte ich einmal erleben.

Wer waren eigentlich Ihre Vorbilder zwischen den Pfosten?

Mein erstes war Gianluigi Buffon. Als er bei der WM 2006 in Deutschland das goldene Trikot mit den kurzen Ärmeln trug und Weltmeister wurde, ist das bei mir hängen geblieben und ein Grund, warum ich heute auch mit kurzen Ärmeln spiele. Und dann war da noch Jussi Jääskeläinen, der für Bolton spielte, meinen damaligen Klub. Ihn habe ich an jedem Wochenende genau beobachtet.

Ein Torwart mit kurzen Ärmeln: Ramsdales Vorbild Gianluigi Buffon. IMAGO/Claus Bergmann

Sie kennen bei Arsenal nur einen Trainer. Wenn die Leute von "Artetaball" sprechen, wie würden Sie diese Art von Fußball beschreiben?

Aufregend. Spaßig. Strukturiert in der Weise, wie wir versuchen, Tore zu erzielen. Wenn man sich einige unserer Tore anschaut, war das Aufbauspiel zuvor einfach großartig. Ich glaube, dass die Fans sehen können, dass wir Fußball auf die richtige Weise spielen wollen. Dennoch können wir auch sehr direkt spielen, es gibt nicht nur Plan A.

Was ist Ihre Rolle als Torwart - abgesehen davon, Gegentore zu verhindern - in dieser Art von Fußball?

Jederzeit bereit zu sein. Wir reden immer davon, dass wir elf Spieler auf dem Feld haben, wenn wir in Ballbesitz sind, also muss ich selbstbewusst sein, um meiner Mannschaft auch mit dem Ball am Fuß helfen zu können. Das ist etwas, was mir Spaß macht, an dem ich aber auch noch arbeiten muss. Aber ich bin in der Lage, auf eigene Faust Angriffe einzuleiten. Manchmal mit einem simplen Zuspiel zu einem Verteidiger, manchmal mit einem langen Ball nach vorne.

Am Donnerstag haben Sie mit Arsenal in Deutschland gespielt, gegen den 1. FC Nürnberg. Wie wäre es, bei der EM nächsten Sommer wieder in Deutschland zu spielen?

Das wäre unglaublich. Aber zuerst muss ich gut für Arsenal spielen, um es in den Kader zu schaffen und dort in Jordan Pickford einen überragenden Torhüter zu verdrängen. Es ist natürlich der Traum eines jeden Jungen, für sein Land bei einem großen Turnier zu spielen. Und das auch noch in einem Land mit einer so großen fußballerischen Bedeutung und Kultur, das den Fußball so schätzt. Das wäre schon sehr besonders.

Das perfekte Debüt

War Ihr Debüt für die englische Nationalmannschaft im November 2021 das bisher speziellste Spiel Ihrer Profikarriere?

Wahrscheinlich schon, ja. Vor allem, weil meine Familie im Publikum war. Für mich war es ein angenehmes Spiel, wir gewannen 10:0 gegen San Marino. Daher war es eine sehr gute Möglichkeit, ins Team zu finden, Verbindungen aufzubauen und mir die Aufregung vor meinen nächsten Einsätzen zu nehmen. Außerdem wurde danach in den Medien nicht diskutiert, ob ich überhaupt zwischen die Pfosten zurückkehren sollte (lacht). Das war bisher das Highlight, ja.

Ist das Ziel, Stammtorhüter der englischen Nationalmannschaft zu werden, in Ihren Gedanken ein sehr konkretes?

Ja. Ich habe, wie angesprochen, nicht viele Ziele, aber es gibt natürlich die offensichtlichen. Zum einen, für die nächsten zehn Jahre Arsenals Stammtorhüter zu sein. Zum anderen, der Torwart der englischen Nationalmannschaft zu sein. Das würde mir eine Menge bedeuten. Dieser Herausforderung möchte ich mich unbedingt stellen.

Sie hatten viele Anführer auf dem Platz. Ramsdale über Arsenals große Mannschaft in den 2000er Jahren

Wenn ungefähr 2006 Ihre ersten Erinnerungen an den Fußball beginnen: Wie erinnern Sie sich an die Arsenal-Mannschaft von damals unter Arsene Wenger, die eine der besten in Europa war?

Als Fan von West Bromwich Albion erinnere ich mich vor allem daran, dass wir oft gegen sie verloren haben (lacht). Sie hatten viele Anführer auf dem Platz, die ein Spiel dominieren konnten. Ich erinnere mich daran, dass sie physisch immer sehr stark, aber auch sehr elegant waren. Zu dieser Zeit spielten einige der besten Spieler der Welt hier, Thierry Henry ließ Verteidiger einfach dumm aussehen und schoss Tor um Tor. Ganz besonders haben sich mir auch die legendären O2-Trikots eingeprägt (lacht). Das war eine tolle Zeit für die Fans.

Und worauf können sich Arsenal-Fans mit der Mannschaft der kommenden Saison freuen?

Auf viel Energie, viel Verlangen. Dass sich jeder dem Verein verbunden fühlt. Darauf, dass es viele Spiele gibt, die wir gewinnen werden, aber auch manche, die wir verlieren werden. Aber niemals werden die Köpfe runtergehen, wir werden es - alle drei Tage - immer wieder versuchen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es wieder jede Menge schönen und aufregenden Fußball zu sehen gibt.