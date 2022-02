Rams jetzt Elite und die (Bengals-)Warterei: Elf Erkenntnisse aus dem Super Bowl

Matthew Stafford ist genau zum richtigen Team gewechselt, der Super Bowl war knapp wie schon lange nicht mehr - und das Warten geht für die Bengals weiter und für den neutralen Football-Fan erst los. Elf Erkenntnisse zum großen Finale dieser NFL-Saison ...

1. Mit dem knappen 23:20 im heimischen SoFi Stadium gegen die Cincinnati Bengals in der 56. Super-Bowl-Auflage haben die Los Angeles Rams nach 2000 (23:16 gegen die Tennessee Titans) ihren insgesamt zweiten Titel in der Super-Bowl-Ära gewonnen.

2. Auf mindestens zwei Super-Bowl-Siege kommen unter den 32 Teams nur 15, damit gehört L.A. fortan einem elitären Kreis an. Führend an der Spitze sind weiterhin gleichauf die New England Patriots und die Pittsburgh Steelers mit jeweils sechs Triumphen auf der ganz großen Bühne.

3. So ein knappes Resultat im Super Bowl hat es seit 2013 nicht mehr gegeben, damals hatten die Baltimore Ravens um Joe Flacco die San Francisco 49ers um Colin Kaepernick mit 34:31 geschlagen.

4. Rams-Receiver Van Jefferson hat gleich zweimal ein Gefühlshoch gehabt, einmal nach dem Sieg im Super Bowl und dann direkt danach im Krankenhaus. Sein Frau war während des Endspiels hochschwanger ins Krankenhaus eingeliefert worden und hat dort entbunden.

5. Mit 40 Jahren hat sich Los Angeles' Haudegen Andrew Whitworth doch noch gekrönt. Ausgerechnet gegen sein früheres Team aus Cincinnati gewann der Offensive Tackle den Super Bowl. Ein großartiges Ende einer großartigen Laufbahn, in der der Oldie in weit über 200 Spielen und bei über 16.000 Snaps nur 60 Sacks zugelassen hat.

ITK #6: Rams am Ziel! Alles zum Super Bowl in LA Schluss. Aus. Vorbei! Die NFL Saison geht in LA mit einem Hollywood-Ending zu Ende und im zweiten Jahr in Folge kann sich das Siegerteam in seiner Heimatstadt küren lassen. Michael und Grille vom kicker, sowie Kucze, Daniel und Remo haben sich gleich nach Abpfiff hingesetzt und geben euch die frischen Reaktionen zum größten Spiel des Jahres. Woran lag`s am Ende? Was waren die spielentscheidenden Szenen? Wie geht es nun weiter für die Bengals und die Rams? Foto Credit: IMAGO / ZUMA Wire ITK #5: Super Bowl: Schlüsselduelle, X-Faktoren, Keys to win 10.02.2022 #4: Super Bowl Preview, Brady-Rücktritt & Flores-Klage 03.02.2022 #3: Wer schafft's in den Super Bowl? Chiefs vs. Bengals, 49ers vs. Rams 27.01.2022 #2: Divisional Duelle Deluxe 20.01.2022 weitere Podcasts

6. Linebacker Von Miller, der erst mitten in der Spielzeit als weiterer Star zu den top-besetzten Rams gekommen war, erreichte im Super Bowl zwei Sacks gegen Spielmacher Joe Burrow. Nach seinem Triumph in Super Bowl 50 mit Denver (2016, 24:10 gegen die Carolina Panthers), wo er ebenfalls zwei Sacks verzeichnet hatte, ist Miller nun der erste Spieler, der mit verschiedenen Teams in Super Bowls mehrere Sacks erreicht hat.

7. Los Angeles' Trainer Sean McVay ist mit 36 Jahren und 20 Tagen der jüngste Super-Bowl-Siegertrainer der Geschichte, hat damit Steelers-Head-Coach Mike Tomlin abgelöst (ebenfalls 36 gewesen beim 27:23 gegen die Arizona Cardinals im Jahr 2009).

8. Eine tolle Reise war diese Saison auch für Matthew Stafford. Nach 16 Jahren bei den Detroit Lions und nur drei Play-off-Teilnahmen (jeweils direkte Niederlagen) hatte sich der 34-jährige Quarterback für die Los Angeles Rams entschieden - eine goldrichtige Entscheidung: Er gewann am Ende nicht nur seine ersten Endrundenspiele, sondern eben auch gleich den Ring.

9. Während die Rams also ihren zweiten Super-Bowl-Sieg ihrer Geschichte feiern, geht die Warterei für die Bengals erneut weiter. Auch die dritte Super-Bowl-Teilnahme endete für Cincy um Quarterback-Hoffungsträger Joe Burrow erfolglos - schon 1982 (21:26) und auch 1989 (16:20) hat der AFC-North-Vertreter das große Endspiel verloren, jeweils gegen die San Francisco 49ers.

10. Auch wenn es für Überraschungsmannschaft Cincinnati nicht zum großen Wurf gereicht hat, steht doch eine phänomenale Saison zu Buche - auch für Rookie-Receiver Ja'Marr Chase. Mit 1823 Receiving Yards hat der NFL-Neuling in allen Spielen, also inklusive Play-offs, so viel erreicht wie noch kein Rookie vor ihm.

11. Apropos Warterei: Für die neutralen Football-Fans steht sie nun wieder an, die lange Sehnsucht nach dem Beginn der neuen Saison. Der Super Bowl war in der letzten Spielzeit mit erstmals 17 Regular-Season-Partien das 285. Match. Nun dauert es noch etwas mehr als 200 Tage, bis die NFL wieder ihre Toren öffnet und die Rams dann als amtierender Titelträger von allen gejagt wird.

Zum Thema: Später Touchdown lässt Bengals trauern - Rams krönen sich und feiern Maschine Donald