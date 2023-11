Rams holen erfahrenen Wentz in den Kader

Das Quarterback-Karussell dreht sich weiter, zumindest ein bisschen. Die LA Rams reagieren auf die Verletzung von Matthew Stafford und verpflichten Carson Wentz als zusätzliche Option.

Vierte Station in der NFL: Wentz unterschreibt bei den Rams. IMAGO/ZUMA Wire

Die Los Angeles Rams stehen aktuell mit einer Bilanz von 3:6 nur auf dem dritten Rang der NFC West, hinzu kommt eine Daumenverletzung des etatmäßigen Quarterbacks Matthew Stafford, die er sich in Woche acht gegen die Dallas Cowboys zugezogen hat. Bereits bei der 3:20-Niederlage seiner Rams gegen die Green Bay Packers am vergangenen Wochenende war Stafford aufgrund dieser Verletzung zum Zusehen an der Seitenlinie verdammt.

Mehr Tiefe im Kader

Ersatzmann Brett Rypien konnte nicht die erhofften Zahlen auflegen: Nur 130 Yards, null Touchdowns und eine Interception sprechen eine enttäuschende Sprache. Daher rüsten die Rams in ihrer Bye Week noch einmal nach und verpflichten nach ESPN-Informationen Quarterback Carson Wentz.

Der 30-Jährige ist seit 2016 in der NFL unterwegs (an zweiter Stelle im Draft von Philadelphia ausgewählt) und kennt die Liga von seinen Stationen Eagles, Colts und Commanders bestens. Im Sommer musste er Washington nach nur einem Jahr wieder verlassen, das Franchise sparte sich so 26,176 Millionen Dollar für das Salary Cap. Seine Bilanz im Trikot der Commanders: 1.755 Yards und zehn Touchdowns bei neun Interceptions.

Eine mögliche Premiere könnte Wentz am 19. November feiern, wenn die Rams die Seattle Seahawks (5:3) zum Divisionsduell empfangen.

