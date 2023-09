Ramos' Freude nach der Rückkehr: "Jetzt kann ich glücklich sterben"

Nach gut 18 Jahren kehrte Sergio Ramos als Sevilla-Spieler ins Ramon Sanchez Pizjuan zurück. Den Empfang nimmt der Verteidiger laut eigener Aussage "mit ins Grab".

Beleidigungen, Pfeifkonzerte oder auch Flaschenwürfe - Sergio Ramos bekam im Ramon Sanchez Pizjuan bei jedem seiner Auftritte seit seinem Abschied vom FC Sevilla 2005 den Hass der Sevillistas zu spüren. Am Sonntag verließ der Innenverteidiger die Arena, die unweit seines Geburtsortes Camas steht, dann aber erstmals seit langer Zeit wieder ohne Betroffenheit.

Denn im ersten Heimspiel nach seiner Rückkehr zu Sevilla entgegneten ihm die Fans mit Zuneigung. "Ich spüre so viel Emotionen. Es war unglaublich. Ich hatte einige Zweifel, aber den Empfang bei meiner Rückkehr werde ich ins Grab mitnehmen. Jetzt kann ich glücklich sterben", erklärte der Routinier nach dem Abpfiff gegenüber "Movistar". Insgesamt 6595 Tage musste der 37-Jährige auf dieses Gefühl warten.

Lukebakio feiert gelungenes Debüt

Schon als der Abwehrspieler aus den Katakomben zum Aufwärmen kam, wurde deutlich, was für ein Empfang ihn erwartet - selbst die Gästefans aus Las Palmas applaudierten. Ramos stand bei seinem Comeback nur 13 Tage nach seiner offiziellen Verpflichtung bereits in der Startelf und zeigte vor allem bei einer Aktion kurz nach der Pause seine Klasse, als er sich erfolgreich in den Abschluss von Sory Kaba warf. Seine perfekte Rückkehr verdankt Ramos auch dem Ex-Berliner Dodi Lukebakio.

Denn dieser sorgte - bei seiner Premiere für Sevilla - zehn Minuten nach seiner Einwechslung mit seinem Abstauber zum 1:0-Endstand für den ersten Saisonsieg. "Es ist etwas Einzigartiges, das man nicht in Worte fassen kann, und wie könnte man das besser tun als mit einem Sieg. Möge es der Beginn einer guten Serie sein", freute sich Ramos.

Dem Sieg widmete der ehemalige spanische Nationalspieler "den Fans und meinen Leuten, die mich in guten und schlechten Zeiten unterstützen, vor allem in den schlechten".