Ramaj: Unerwartete Millionen für die Eintracht

Schon über 30 Millionen hat Eintracht Frankfurt in dieser Transferperiode ausgegeben. Die Einnahmenseite dagegen ist noch fast leer. Das ändert sich jetzt - zum Teil sehr überraschend.

Auf Diant Ramaj hält Markus Krösche große Stücke. Anbieten kann er dem 21-jährigen Torhüter in Frankfurt aber nicht viel mehr als tägliches Training auf hohem Niveau. Denn an Nationaltorhüter Kevin Trapp ist kein Vorbeikommen und auch ein Karriereende des 33-Jährigen ist nicht in Sicht. Erst im Frühjahr hat Trapp bis 2026 verlängert. Säße Ramaj bis dahin auf der Bank, wäre es wahrscheinlich schwierig geworden mit seiner Karriere.

Aus SGE-Perspektive wäre eine Leihe von Ramaj die Idealvorstellung gewesen, wie Krösche noch vor einer Woche im Trainingslager skizzierte. Der frühere Junioren-Nationalkeeper hätte Spielpraxis bekommen und für die Eintracht wäre besser einschätzbar gewesen, ob er Trapp perspektivisch beerben kann. Doch eine passende Leihstation auf hohem Niveau für einen vielversprechenden, aber noch unerfahrenen Torhüter zu finden? Keine leichte Sache.

Acht Millionen - nach erst zwei Bundesligaspielen

Dazu wird es auch nicht kommen. Denn Ramaj befindet sich unmittelbar vor einem Wechsel zu Ajax Amsterdam. An sich keine große Meldung, zumal der Name der breiten Öffentlichkeit nichts sagen wird, wäre da nicht die kolportierte Ablösesumme von bis zu zehn Millionen Euro. Wie bitte? Richtig gelesen. Die Zahlen decken sich mit kicker-Informationen. Nach einem Sockelbetrag von acht Millionen Euro können weitere zwei Millionen an Bonuszahlungen fließen. Wohlgemerkt für einen Torhüter, der bisher in zwei Bundesligaspielen im Kasten stand - im Januar 2022 in Augsburg (1:1; kicker Note: 4) und im Januar 2023 in Freiburg (1:1; kicker Note: 2,5).

Ajax-Sportchef Sven Mislintat geht bei diesen Summen fraglos ein gewisses Risiko ein. Doch die Verantwortlichen in den Niederlanden sehen den talentierten Schlussmann und seine Spielweise ideal zur Ajax-DNA passen. Ramaj steht für ein riskantes und mutiges Torwartspiel. Die für seine weitere Entwicklung zwangsläufige Spielpraxis ist ihm auch in Amsterdam aber nicht garantiert. Ramaj ist zunächst als Herausforderer von der Nummer 1 Geronimo Rulli (31) eingeplant. Der argentinische Weltmeister kam selbst erst im Januar für rund acht Millionen Euro vom FC Villareal.

Grahl und Simoni komplettieren das Trio bei der Eintracht

Die Eintracht wird sich auf der Torhüterposition auch nach Ramajs Abgang in diesem Sommer nicht mehr neu aufstellen. Routinier Jens Grahl (34) und Nachwuchshoffnung Simon Simoni (19), der zugleich bei der U 21 spielen soll, bilden mit Trapp das Trio.

Der unerwartete Geldregen kommt zur rechten Zeit. Insgesamt investierte die Eintracht bereits etwa 34 Millionen Euro in Neuzugänge. In der Summe enthalten sind auch die zuvor geliehenen und nun fest verpflichteten Ansgar Knauff, Eric Junior Dina Ebimbe und Philipp Max. Hinzu kommen Handgelder, die gerade im Fall des ablösefrei verpflichteten Ellyes Skhiri üppig ausfallen dürften. Als Einnahme wurden bisher einzig knapp zwei Millionen Euro für den nach Kaiserslautern gewechselten Ragnar Ache verbucht.

Sow-Poker auf der Zielgeraden in Sevilla

Ende der Woche dürfte das Minus in der Transferbilanz deutlich geringer ausfallen. Neben den zu erwarteten Millionen aus dem Ramaj-Deal ist auch der Poker um Djibril Sow auf der Zielgeraden. Wie "Sport1" zunächst berichtet hatte, steht der Schweizer Nationalspieler kurz vor dem Wechsel zum FC Sevilla. Im Gegenzug erwartet die Eintracht eine Basisablöse von elf Millionen Euro, weitere drei Millionen könnten per Bonuszahlung folgen.