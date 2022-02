Rallye-Sponsoring: EA steigt bei Codemasters' Armstrong ein

Jon Armstrong ist nicht nur als Rallye-Fahrer bekannt, sondern auch im Sim-Racing und bei Codemasters zu Hause - mit EA SPORTS hat er einen neuen Sponsor.

Nicht nur im realen Rallye-Sport kennt sich Jon Armstrong bestens aus, sondern auch in der Welt des Sim-Racing. Und so kommt die jüngste Partnerschaft des nordirischen Rennfahrers nicht weiter überraschend.

Am Dienstag hat EA SPORTS bekannt gegeben, Armstrong und seinen Beifahrer Brian Hoy in der FIA Junior WRC Championship 2022 als Sponsor zu unterstützen. Auf Twitter wurde bereits das Auto des 27-Jährigen vorgestellt.

Spieledesigner bei Codemasters

Armstrong fährt seit 2008 aktiv Rallye und ist seit 2015 Profi, außerdem unterstützt er als Spieledesigner Codemasters - das Studio gehört EA seit Februar 2021. Für das britische Studio arbeitet er als Rallye-Berater und war unter anderem an der Entwicklung von DiRT Rally 2.0 beteiligt.

Darüber hinaus hat sich Armstrong auch im Bereich des Sim-Racing einen Namen gemacht: 2018 gewann der Nordire die Weltmeisterschaft in der Esports WRC Championship, im Folgejahr wurde er immerhin noch Vizemeister.

Erstes Rennen in Schweden

In der realen Rallye startet das Duo Armstrong und Hoy am kommenden Wochenende in Schweden in die Junior WRC Championship. Die weiteren Rennen finden in Kroatien (21. bis 24. April), Portugal (19. bis 22. Mai), Estland (14. bis 17. Juli) und Griechenland (9. bis 11. September) statt.

In der vergangenen Saison hatte Armstrong den zweiten Platz hinter dem Finnen Sami Pajari belegt. "Ich war in der letzten Saison so nah am Sieg dran und bin zuversichtlich, dass ich es noch besser machen kann", sagt Armstrong vor dem Saisonstart.

Zu seinem neuen Partner erklärt er: "Ich bin EA SPORTS unendlich dankbar, dass sie mich voll unterstützen, und ich kann es kaum erwarten, nach Schweden zu kommen und die Junior-WM-Saison 2022 zu beginnen."

Weitere Gaming News und alles aus der Welt des eSport gibt es auf EarlyGame.