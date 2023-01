Rallye-Fahrer und Stunt-Spezialist Block stirbt bei Schneemobil-Unfall

Der US-amerikanische Rally-Fahrer Ken Block ist bei einem Schneemobil-Unfall verstorben.

Das bestätigte sein Team Hoonigan Racing Division am Dienstagmorgen. "Mit größtem Bedauern bestätigen wir, dass Ken Block bei einem Schneemobil-Unfall verunglückt ist", hieß es in einem Statement des Rennstalls. Block wurde 55 Jahre alt.

International bekannt geworden war Block besonders durch seine Gymkhana-Videos. Die hochwertigen Produktionen zeigen spektakuläre Drifts und Stunts gefilmt auf der ganzen Welt. Im Rennalltag war Block, der für viele Unternehmen als Werbefigur tätig war, in diversen Rallye-Meisterschaften unterwegs. Den Spielehersteller Electronic Arts beriet er für die Games-Reihe "Need for Speed".

Block war in der Nähe seiner Heimat in Utah unterwegs gewesen. Wie das lokale Sheriffbüro mitteilte, landete das Schneemobil auf dem Extremsport-Star, der den Verletzungen noch vor Ort erlag. Er hinterlässt seine Frau und drei Töchter.