Rallye: Evans gewinnt letztes Rennen und ist Vizeweltmeister

Der walisische Rennfahrer Elfyn Evans hat die letzte Station der Rallye-WM gewonnen. Der Toyota-Pilot siegte in Japan vor seinem französischen Teamkollegen Sebastien Ogier.

Wurde Erster in Japan: Elfyn Evans. IMAGO/PanoramiC

Den zweiten Platz in der WM hatte Evans bereits seit Samstag sicher, da sein Rivale Thierry Neuville (Belgien/Hyundai) nach einem Unfall aufgeben musste.

"Es war nicht einfach bei den Bedingungen, die wir in dieser Woche hatten, auch wenn wir schon nach Freitagabend einen großen Vorsprung hatten", sagte Evans.

Dritter wurde der finnische Weltmeister Kalle Rovanperä, der bereits vor zwei Wochen bei der Zentraleuropa-Rallye mit Ziel in Passau seinen zweiten Titel in Folge perfekt gemacht hatte. Damit feierte Toyota bei seinem Heimspiel einen Dreifacherfolg und zugleich den dritten Konstrukteurs-Titel in Serie.

Gesamtwertung, Endstand nach 4 Etappen:

1. Elfyn Evans/Daniel Barritt (Großbritannien) - Toyota GR Yaris Rally1 H. 3:32:08,8 Std.; 2. Sébastien Ogier/Vincent Landais (Frankreich) - Toyota GR Yaris Rally1 H. +1:17,7 Min.; 3. Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Finnland) - Toyota GR Yaris Rally1 H. +1:46,5; 4. Esapekka Lappi/Janne Ferm (Finnland) - Hyundai i20 N Rally1 H. +2:50,3; 5. Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Japan/Irland) - Toyota GR Yaris Rally1 H. +3:10,3; 6. Ott Tänak/Martin Järveoja (Estland) - Ford Puma Rally1 Hybrid +3:28,3; 7. Andreas Mikkelsen/Torstein Eriksen (Norwegen) - Skoda Fabia RS +7:33,7; 8. Nikolaj Gryasin/Konstantin Alexandrow (Neutrales Team) - Skoda Fabia RS +8:49,6; 9. Kajetan Kajetanowicz/Maciej Szczepaniak (Polen) - Skoda Fabia RS +19:25,9; 10. Hiroki Arai/Hiroki Tachikui (Japan) - Peugeot 208 R4 +22:22,7