Die deutsche Nationalmannschaft der Frauen kann bei den bevorstehenden Länderspielen neben Linda Dallmann auch wieder mit der Münchnerin Maximiliane Rall planen.

Die 28 Jahre alte Offensivspielerin des FC Bayern nach überstandener Corona-Infektion am Mittwoch zum Team, wie der DFB mitteilte.

Am Vortag hatte sich bereits Dallmann aus der Corona-Isolation zurückgemeldet. Deutschland spielt am Samstag (16.10 Uhr/ARD) in Bielefeld gegen Portugal. Am darauffolgenden Dienstag (16.00 Uhr) gastiert das Team dann in Serbien.