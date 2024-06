Rakhimov lotst nächsten Österreicher nach Kasan

Rashid Rakhimov holt nach Dardan Shabanhaxhaj mit Aleksander Jukic den nächsten ehemaligen ÖFB-U-21-Teamspieler nach Kasan.

Rashid Rakhimov - von 1995 bis 2002 einsatzfreudiger Bundesliga-Spieler bei Austria, Admira und Ried - vertraut fortan auf die Dienste von Aleksandar Jukic. Der ehemalige ÖFB-U-21-Teamspieler soll die Offensive von Rubin Kasan verstärken und hat einen Vier-Jahres-Vertrag unterschrieben.

Zuletzt spielte der 23-jährige Wiener für den FK Sotchi und soll aufgrund des Abstiegs ablösefrei gewesen sein. Das von Rakhimov betreute Kasan landete in der abgelaufenen Saison auf Platz acht der russischen Premier League.

Ohne MG

Bei seiner Präsentation in Sotchi hatte Jukic noch für Aufsehen gesorgt, weil er in einem Video auf einem Jahrmarkt mit einem Maschinengewehr auf Dosen schoss und als "Scharfschütze" gefeiert wurde. In 13 Pflichtspielen für die "Weiß-Blauen" gelang ihm dann ein Treffer. Bei seiner Rubin-Vorstellung ohne bewegte Bilder unterschrieb Jukic lediglich seinen Arbeitsvertrag.

Mit Dardan Shabanhaxhaj vertraut der Tadschike Rakhimov einem weiteren Österreicher. Der ehemalige Sturm-Spieler wechselte im Februar nach Kasan und kam im Frühjahr dann noch auf zehn Meisterschaftseinsätze.