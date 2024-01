Raimund trifft auf Leyhe: Die K.-o.-Duelle der Deutschen in Innsbruck

In der Qualifikation zum dritten Springen in Innsbruck taten sich die DSV-Adler bei wechselhaften Bedingungen deutlich schwerer als zuletzt. Diese Duelle warten am Bergisel auf die deutschen Skispringer.

Als Gesamtführender saß Andreas Wellinger in der Qualifikation von Innsbruck auf dem Balken. Bei wechselhaften Verhältnissen reichte es am Ende nur für Rang 15. Damit war Wellinger zwar bester DSV-Adler, landete allerdings deutlich hinter Haupt-Konkurrent Ryoyu Kobayashi. Die weiteren deutschen Springer qualifizierten sich alle für den Wettbewerb am Mittwoch (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker).

Der Überblick über die Duelle in Innsbruck

Mit 25 K.-o.-Duellen startet der Wettkampf auf der Bergiselschanze. Gegen wen treten die deutschen Skispringer an? Ein Überblick (Die Zahl in der Klammer gibt die Platzierung in der Qualifikation an):

Andreas Wellinger (15/Ruhpolding) - Andrea Campregher (36/Italien)

Philipp Raimund (21/Oberstdorf) - Stephan Leyhe (30/Willingen)

Karl Geiger (33/Oberstdorf) - Maciej Kot (18/Polen)

Pius Paschke (35/Kiefersfelden) - Piotr Zyla (16/Polen)

Weitere spannende Duelle

Anze Lanisek (Slowenien/1.) - Niko Kytosaho (Finnland/50.)

Stefan Kraft (Österreich/2.) - Aleksander Zniszczol (Polen/49.)

Ryoyu Kobayashi (Japan/3.) - Artti Aigro (Estland/48.)

Vierschanzentournee-Gesamtwertung (nach Garmisch)

1. Andreas Wellinger (Ruhpolding) 600,7 Pkt.; 2. Ryoyu Kobayashi (Japan) 598,9; 3. Stefan Kraft (Österreich) 575,5; 4. Manuel Fettner (Österreich) 568,1; 5. Jan Hörl (Österreich) 566,5; 6. Anze Lanisek (Slowenien) 562,5; 7. Marius Lindvik (Norwegen) 561,6; 8. Michael Hayböck (Österreich) 555,0; 9. Peter Prevc (Slowenien) 554,6; 10. Pius Paschke (Kiefersfelden) 552,9; ... 12. Philipp Raimund (Oberstdorf) 549,8; 14. Karl Geiger (Oberstdorf) 546,1; ... 17. Stephan Leyhe (Willingen) 526,3