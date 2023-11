Raimund setzt beim VfB zum Überholen an

Mit Luca Raimund zieht Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß ein frisches Talent aus dem Hut. Fast hätte der 18-Jährige in Heidenheim ein Profidebüt für die Geschichtsbücher gefeiert.

Zentimeter standen zwischen Tor und Tristesse. Als Raimund in der Nachspielzeit der Partie auf der Ostalb eine Hereingabe aus nicht mal drei Metern an die Unterkante der Latte lenkte, schlug er zeitgleich die Pforte zu Unvergesslichkeit zu. Stattdessen öffneten sich die Schleusen der Enttäuschung, die die berechtigte Freude des Mittelfeldspielers über seinen ersten Profieinsatz weit weg spülten.

Raimund "gehört die Zukunft"

Dass die Gastgeber fast im Gegenzug mit dem 2:0 den dem Ausgleich hinterherrennenden Stuttgartern den endgültigen K.o. verpassten, trübte Raimunds Tag endgültig ein. "Schade für ihn", so Hoeneß, der dennoch viel Lob für den Teenager findet. "Ihm gehört die Zukunft."

Was vor Raimund auch schon andere Eigengewächse der Schwaben über sich hören und für sich beanspruchen durften. Doch weder Lilian Egloff, der mittlerweile 21 ist, noch Thomas Kastanaras (20) und Laurin Ulrich (18) konnten sich nachhaltig durchsetzen. Gerade Egloff, der in Heidenheim nach Raimund eingewechselt wurde, und Ulrich könnten vom neuen Kontrahenten im Mittelfeld überholt werden.

Der Offensivmann der hauseigenen U 19, der bis zum vergangenen Sonntag keinen Pflichtspieleinsatz im Herrenbereich absolvieren durfte, war laut Hoeneß nach seiner Einwechslung "ein belebendes Element. Auch wenn nicht alles geklappt hat". Die Einwechslung war der Lohn für die guten Leistungen in den Trainingseinheiten unter dem Stuttgarter Chefcoach und unter anderem im jüngsten Testspiel am 12. Oktober gegen Wehen Wiesbaden.

Hoeneß bremst Erwartungen

Damals durfte sich Raimund über seinen Treffer zum 5:1-Endstand freuen. Diesmal musste er von allen Seiten getröstet werden. Chris Führich kümmerte sich bereits direkt nach dem Abpfiff direkt auf dem Rasen um die Erstversorgung des unglücklichen Jungprofis, der seit der U 14 das VfB-Trikot trägt, im vergangenen Jahr einen Profivertrag unterschrieben hat und in der U 17 und U 18 auch für den DFB auflief.

"Er ist eines unserer Talente und hat immer wieder gezeigt, was für eine enorme Qualität und welches Potenzial er hat", erklärt Hoeneß, der gewohntermaßen gleichzeitig vorschnelle Erwartungen bremst. "Unsere Aufgabe wird es sein, dass Luca diese nach und nach ausschöpft. Wir müssen gemeinsam daran arbeiten, dass er sich weiterentwickelt,"

Vor allem stehe man in der Verantwortung, wenn es um die Gesundheit des Spielers gehe. "Er war in der Vergangenheit immer mal wieder verletzt und konnte deswegen nicht regelmäßig spielen. Was bei jungen Spielern immer mal wieder der Fall ist. Unsere Aufgabe wird es sein, ihn gut zu steuern und eine gute Belastungssteuerung hinzulegen, um ihn stabil zu bekommen." Dann dürften Raimund weitere Einsätze bei den Profis winken.