Raiders verpflichten auch Meyers - Falcons holen Quarterback

Die Las Vegas Raiders haben auch einen zweiten namhaften Free Agent unter Vertrag genommen, die Atlanta Falcons rüsten auf der Quarterback-Position auf. Die wichtigsten Deals des Dienstags in der NFL.

Einen Tag nach der Verpflichtung von Quarterback Jimmy Garoppolo haben die Las Vegas Raiders nachgelegt und ihrem neuen Spielmacher noch eine Anspielstation besorgt. Nach übereinstimmenden Medienberichten hat das Franchise aus Nevada Wide Receiver Jakobi Meyers unter Vertrag genommen. Der 26-Jährige, der zuletzt für die New England Patriots auflief, galt als Top-Option auf dem eher dünn besetzten Receiver-Markt in dieser Offseason. In Las Vegas erhält Meyers einen Dreijahresvertrag über 33 Millionen US-Dollar, von denen 21 garantiert sind und wird sich hinter Davante Adams wohl als starke Nummer zwei im Receiving-Core einreihen.

Die Atlanta Falcons haben einen neuen Quarterback - wenn auch vielleicht keinen neuen Starter. Das Team hat Taylor Heinicke mit einem Zweijahresvertrag mit einem Volumen von bis zu 20 Millionen US-Dollar ausgestattet. Für den 29 Jahre alten Spielmacher geht es damit zurück nach Georgia, wo er geboren und aufgewachsen ist. Zuletzt war der für seine unterhaltsame Spielweise bekannte Heinicke für die Washington Commanders aktiv, davon in den letzten beiden Jahren über weite Strecken als Starter. Einem "ESPN"-Bericht zufolge soll Heinicke in Atlanta aber zunächst Ersatzmann des jungen Desmond Ridder werden.

Kelce bleibt - Chargers holen Kendricks

Jason Kelce bleibt den Philadelphia Eagles treu. Wie das Team bekanntgab, hat der 35 Jahre alte Routinier einen neuen Einjahresvertrag unterschrieben und kassiert dafür 14,25 Millionen US-Dollar. Damit bleibt er der bestbezahlte Center der NFL. Kelce spielt seit 2011 ununterbrochen für Philadelphia, gewann mit den Eagles einen Super Bowl und stand im Februar erneut im Endspiel, das gegen Kelces Bruder Travis und die Kansas City Chiefs verloren ging.

Die Los Angeles Chargers verstärken ihre Defense mit Eric Kendricks. Der Linebacker gehörte bei den Minnesota Vikings phasenweise zu den besten Spielern der NFL auf seiner Position, war von Minnesota in der vergangenen Woche nach zuletzt nachlassenden Leistungen aber entlassen worden. In Los Angeles soll Kendricks, der über zwei Jahre 13,25 Millionen US-Dollar erhält, dabei helfen, die schwächste Run Defense der Liga zu stärken.