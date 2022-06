Rahn übernimmt die U 19 von Hansa Rostock

Hansa Rostock nimmt Umstrukturierungen vor: Die U 19 wird künftig vom ehemaligen Profi Christian Rahn trainiert. Das gab die Kogge am Mittwoch bekannt.

Uwe Ehlers, der seit 2020 in Doppelfunktion tätig war und kürzlich mit den A-Junioren den Klassenerhalt in der Bundesliga feierte, wird sich künftig wieder stärker auf seine Rolle als Co-Trainer der Profis fokussieren, heißt es in einer Stellungnahme des Vereins.

Auf dem Chefsessel nimmt deswegen ein alter Bekannter Platz: Christian Rahn wird künftig bei der U 19 an der Seitenlinie stehen. Der ehemalige Hansa-Profi hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024 unterzeichnet.

"Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und über die Rückkehr nach Rostock", wird Rahn zitiert: "Es wird meine erste Station als Cheftrainer im Jugendbereich sein - ich kann es kaum erwarten, die Jungs kennenzulernen und bin heiß darauf, sie weiterzuentwickeln und näher an den Profibereich heranzuführen. Schon als Spieler haben meine Familie und ich uns sehr wohl in Rostock gefühlt. Ich möchte nun an die tolle Zeit anknüpfen."

Der Kontakt zwischen uns ist auch nach der aktiven Karriere nie abgerissen. Stefan Beinlich

Der ehemalige Linksverteidiger stand zwischen 2006 und 2008 in Rostock unter Vertrag und blickt auf 69 Einsätze in den beiden höchsten Spielklassen im Hansa-Dress zurück.

"Es freut uns sehr, dass wir Christian zurück nach Rostock lotsen konnten. Der Kontakt zwischen uns ist auch nach der aktiven Karriere nie abgerissen", sagt Stefan Beinlich, Leiter der Hansa-Nachwuchsakademie: "Christian ist ein sehr akribischer Trainer, der viel Engagement und Erfahrung aus anderen Nachwuchsleistungszentren mitbringt. Er passt sowohl sportlich als auch menschlich sehr gut in unser Team und wird nun an die erfolgreiche Arbeit von Uwe Ehlers anknüpfen."

Rahn arbeitete zuletzt in seiner Geburtsstadt Hamburg. In der Saison 2020/21 fungierte er als Co-Trainer der U 21 des HSV und war für die dritte Mannschaft sowie als Individualtrainer in der Nachwuchsakademie tätig.