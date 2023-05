Rahms Rekord am Ende nichts wert: Finau gewinnt die Mexico Open

Die 61 von Jon Rahm werden in Mexico-Stadt unvergessen bleiben. Der Turniersieg ging jedoch an Tony Finau.

Tony Finau hat sich bei den Mexico Open erfolgreich gegen die Aufholjagd des Masters-Champion Jon Rahm gewehrt und das Turnier mit drei Schlägen Vorsprung gewonnen. Finau triumphierte nach einer 66 auf der Schlussrunde vor dem Titelverteidiger und Weltranglistenersten aus Spanien, der nach seinem Erfolg an der Magnolia Lane auch in Mexiko aufdrehte: Rahms 61 am Samstag bedeuten einen Platzrekord.

Rahm: "Nicht viel falsch, aber auch nicht viel richtig gemacht"

Mit 67 Schlägen am Schlusstag konnte Rahm (28) jedoch nicht an die Ausnahmerunde anknüpfen und verpasste einen weiteren Turniersieg. Im vergangenen Jahr hatte er sich auf dem Kurs in Puerto Vallarta noch vor Finau (33) durchgesetzt. "Rahmbo ist der Beste, er steht an der Spitze, ich wusste, dass ich bis zum Ende mit ihm beschäftigt sein werde", sagte Finau. Stark präsentierte sich auch der Münchner Stephan Jäger, der sich am Sonntag mit einer 67 noch auf Platz fünf verbesserte.

Rahm meinte zu seiner Schlussrunde: "Ich habe heute nicht viel falsch, aber auch nicht viel richtig gemacht." Bis zur PGA Championship (ab 18. Mai) in Rochester/New York wird er sich nun eine Pause gönnen. "Ich brauche jetzt wahrscheinlich eine Auszeit, ein bisschen Ruhe. Nicht zu viel, aber der Körper, der Geist und die Seele brauchen es. Dafür hatte ich nach dem Masters keine Zeit", sagte Rahm.

Statistik

PGA-Tour, Mexico Open, Vallarta/Mexiko (7,7 Millionen Dollar/Par 71), Endstand nach vier Runden: 1. Tony Finau (USA) 260 Schläge (65+64+65+66), 2. John Rahm (Spanien) 263 (67+68+61+67), 3. Brandon Wu 265 (66+64+67+68), 4. Akshay Bhatia 266 (68+65+63+70), 5. Eric Cole 268 (65+68+69+66), Austin Smotherman (alle USA) 268 (63+70+68+67) und Emiliano Grillo (Argentinien) 268 (68+68+67+65) ... 18. u.a. Stephan Jäger (München) 273 (65+71+70+67) - am Cut u.a. gescheitert: Matthias Schmid (Regensburg)

DP World Tour, Turnier in Incheon/Südkorea (2 Millionen Dollar/Par 72), Endstand nach vier Runden: 1. Pablo Larrazabal (Spanien) 276 (68+70+71+67), 2. Marcus Helligkilde (Schweden) 278 (70+72+68+68), 3. Scott Jamieson (Schottland) 279 (73+65+71+70), Park Sang-Hyun (Südkorea) 279 (67+69+73+70), Jorge Campillo (Spanien) 279 (69+72+73+65), Joost Luiten (Niederlande) 279 (73+66+75+65), ... 38. u.a. Marcel Schneider (Bietigheim) 285 (71+69+71+74), Yannik Paul (Viernheim) 285 (68+68+76+73), am Cut gescheitert: 73. u.a. Freddy Schott (Düsseldorf) 145 (77+68), ... 84. u.a. Alexander Knappe (Paderborn) 146 (68+78), ... 99. u.a. Marcel Siem (Ratingen) 147 (71+76)