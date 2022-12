Rahmenterminkalender veröffentlicht: Bundesliga-Start am 18. August 2023

Der DFB hat den Rahmenterminkalender für die Saison 2023/24 bekanntgegeben. Die Bundesliga läuft von Mitte August bis Mitte Mai.

Am Wochenende vom 18. bis 20. August 2023 beginnt die neue Bundesligasaison und startet damit knapp drei Monate nach dem 34. Spieltag der laufenden Spielzeit. Bereits drei Wochen zuvor, am 28. Juli 2023, fällt der Startschuss in Liga zwei, während Deutschlands dritthöchste Spielklasse ab dem 4. August 2023 in die neue Spielzeit startet.

Nach 17 Spieltagen geht die 2. Bundesliga am 17. Dezember 2023 in die Winterpause, das Oberhaus absolviert den letzten Spieltag des Kalenderjahres 2023 am Dienstag, 19. Dezember, und Mittwoch, 20. Dezember. Am 12. Januar 2024 wird der Spielbetrieb in der Bundesliga wieder aufgenommen, während das Unterhaus eine Woche später aus der Winterpause zurückkehrt.

Saisonende Mitte Mai - Relegationsspiele zwischen 22. und 29. Mai 2024

Beendet wird die Saison in der Bundesliga mit dem 34. Spieltag am 18. Mai 2024, die zweite Liga beendet ihre Saison tags darauf am 19. Mai. Anschließend folgen zwischen dem 22. und 29. Mai die Relegationsspiele zwischen Bundesliga und 2. Bundesliga sowie zwischen 2. Bundesliga und 3. Liga.

DFB-Pokalfinale am 25. Mai 2024

Die erste DFB-Pokalrunde steigt vom 11. bis 14. August 2023 und damit wieder am Wochenende vor dem Bundesliga-Auftakt. Zweite Runde (31. Oktober/1. November) und Achtelfinale (5./6. Dezember) sind ebenfalls noch 2023 vorgesehen. Das Finale findet am 25. Mai 2024 im Berliner Olympiastadion statt.

Weil der Supercup am 12. August 2023 erneut aufs Wochenende der ersten Pokalrunde fällt, werden die beiden Supercup-Teilnehmer ihre Erstrundenspiele am 26. und 27. September 2023 nachholen.

Die Rahmendaten der Saison 2023/24 in der Übersicht:

Bundesliga-Start: 18.-20. August 2023

Zweitliga-Start: 28.-30. Juli 2023

Drittliga-Start: 4.-6. August 2023

Winterpause Bundesliga: 21. Dezember 2023 - 11. Januar 2024

Winterpause 2. Liga: 18. Dezember 2023 - 18. Januar 2024

Winterpause 3. Liga: 21. Dezember 2023 - 18. Januar 2024

34. Spieltag Bundesliga: 18. Mai 2024

34. Spieltag 2. Liga: 19. Mai 2024

38. Spieltag 3. Liga: 18. Mai 2024