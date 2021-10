Rahmenterminkalender: Bundesliga-Auftakt 2022 am 5. August

Das DFB-Präsidium hat den Rahmenterminkalender für die Saison 2022/23 abgesegnet. Auftakt in der Bundesliga ist am 5. August 2022.

Der Rahmenterminkalender für die Spielzeit 2022/23 steht fest, wie der DFB am Freitag mitteilte. Der verabschiedete Plan sieht vor, dass in der Bundesliga der Ball ab dem 5. August 2022 rollt. Der Startschuss in der 2. Bundesliga erfolgt bereits drei Wochen zuvor am 15. Juli 2022.

Die Besonderheit 2022/23: Vom 21. November bis zum 18. Dezember 2022 findet die WM in Katar statt. Das zieht eine rund zweimonatige Spielpause im Winter nach sich.

"Der jeweils letzte Spieltag der Bundesliga (Spieltag 15) und der 2. Bundesliga (Spieltag 17) im Jahr 2022 wird vom 11. bis zum 13. November ausgetragen. Nach der WM und einer folgenden Winterpause nimmt die Bundesliga den Spielbetrieb am 20. Januar 2023 wieder auf, die 2. Bundesliga startet am 27. Januar 2023", teilte der DFB mit.

Der 34. und letzte Spieltag 2022/23 in der Bundesliga geht am Samstag, 27. Mai 2023, über die Bühne. Am 28. Mai 2023 findet der 34. Spieltag der 2. Bundesliga statt.