Rahmenterminkalender beschlossen: So plant der NOFV die Spielzeit 2024/25

Der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) hat den Rahmenterminkalender für die Spielzeit 2024/25 in der Regionalliga Nordost und den NOFV-Oberligen veröffentlicht.

Der NOFV hat am Montagnachmittag seinen Rahmenterminkalender für die bevorstehende Spielzeit 2024/25 veröffentlicht. Eine Abkehr von alten Mustern ist dabei nicht zu erkennen, womit der Termindruck im Frühjahr durch zahlreiche witterungsbedingte Absagen im Winter bleiben dürfte. In dieser Saison haben sich bisher 17 Nachholspiele angestaut, weitere drohen.

Der Start in die Saison erfolgt demnach am 26. bis 28. Juli. Bis Dezember plant der Verband 19 Spieltage und damit einen mehr als in der laufenden Runde. Letztmals regulär vor der Winterpause soll der Ball am 13. bis 15. Dezember rollen. Kurzfristige Nachholspiele soll es bis Weihnachten nicht mehr geben.

Der Restrundenauftakt in 2025 soll am 31. Januar starten, mögliche Nachholspiele können bereits früher stattfinden. Der 34. Spieltag soll zwischen dem 16. und 19. Mai über die Bühne gehen. Da die Regionalliga Nordost in der Saison 2024/25 kein direktes Aufstiegsrecht in die 3. Liga genießt, muss der Meister anschließend noch in die Aufstiegsspiele gegen den Meister der Nord-Staffel. Hier ist eine genaue Ansetzung noch offen.

Darüber hinaus plant der NOFV mit zwei Englischen Wochen (4. und 7. Spieltag). Weitere Wochenspieltage seien von einigen Vereinen zwar erwünscht gewesen, eine Mehrheit ließ sich unter den 18 Klubs aber nicht finden. Auch in diesem Jahr, so der Verband, sei besonders darauf geachtet, dass kein Regelspieltag an einem Pokalspieltag der Landesverbände stattfindet. Dadurch sei es möglich, dass keine Pokal- und/oder Meisterschaftsspiele in die Woche verlegt werden müssen.

Oberligen starten im August

Die beiden NOFV-Oberligen starten derweil eine Woche später - also am 2. bis 5. August - in die neue Runde. Gespielt wird zunächst ebenfalls bis zum 15. Dezember. Bis dahin soll bei einer Sollstärke von 16 Mannschaften die Hinrunde über die Bühne gehen. Mit möglichen Nachholspielen soll im neuen Jahr Ende Januar begonnen werden, der reguläre Auftakt ist für den 14. Februar geplant. Der letzte Spieltag findet am 31. Mai statt.