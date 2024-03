Rafael Baena mit Comeback in Spanien

Am Ende der letzten Saison hatte Rafael Baena seine Handballkarriere beendet, doch nun gab der ehemalige Bundesligaprofi noch einmal ein Comeback für den spanischen Zweitligisten BM Dolmenes Antequera. Beim Tabellenachten des Unterhauses, der aus 32 Partien insgesamt 24 Zähler holte, wird der 41-Jährige noch einmal im Saisonendspurt aushelfen.

Rafael Baena spielt noch einmal für Dolmenes Antequera SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Antequera ist eine Autostunde von seinem Geburtsort Estepa entfernt, wo er auch seine Handballkarriere startete. Später spielte er dann für BM Dos Hermanos und ARS Palma del Rio. Als Profi führte ihn sein Weg schnell in die Liga Asobal, wo er bei BM Antequera (2008-11) und Ademar Leon (2011/12) spielte, ehe er dann erstmals ins Ausland ging. In Frankreich spielte der Kreisläufer zwei Jahre bei US Creteil.

Bevor Baena in die Handball-Bundesliga kam, spielte er noch ein Jahr für CBM Puente Genil. Seine erfolgreichsten Jahre verbrachte er dann aber ab 2015 bei den Rhein-Neckar Löwen, wo er je zweimal die Deutsche Meisterschaft und den Supercup (je 2016, 2017) und einmal DHB-Pokal (2018) gewinnen konnte. Anschließend nahm ihn der Bergischer HC unter Vertrag. Größter Erfolg im Nationaltrikot war die Silbermedaille bei der EM 2016.

Im Oktober 2020 kehrte Baena noch einmal für drei Monate zu den Rhein-Neckar Löwen zurück, als mit Jannik Kohlbacher und Jesper Nielsen gleich zwei Kreisläufer verletzt ausfielen. Ab dem Januar 2021 war er dann noch zweieinhalb Jahre bei Dolmenes Antequera, schaffte im selben Jahr den Aufstieg in die Liga Asobal, wo der Klassenerhalt aber nicht gelang.

Die 2. Runde der Copa del Rey

In Spanien wurde unter der Woche die 2. Runde der Copa del Rey ausgespielt. Antequera musste sich nach Verlängerung dem Erstligisten BM Nava mit 39:43 (18:16, 35:35) geschlagen geben, wo seine einstigen Teamgefährten Gedeon und Isaias Guardiola spielen. In Runde 1 hatte man mit Helvetia Anaitasuna schon einen Erstligisten eliminiert.

Auch zwei weitere der insgesamt sechs Pokalpartien waren nach der regulären Spielzeit nicht beendet. Für die Überraschung sorgte der Zweitligist Caserio Ciudad Real, der sich mit 43:41 (18:19, 34:34) gegen Atletico Valladolid durchsetzte. Eon Horneo Alicante hingegen musste sich erst im Siebenmeterwerfen dem BM Cangas mit 34:36 (12:18,29:29, 32:32) geschlagen geben.

Neben Ciudad Real haben auch noch zwei weitere Zweitligisten den Heimvorteil genutzt. Agustinos Alicante besiegte Zweitligaspitzenreiter Quabit Guadalajara mit 20:19 (6:11) und Valinox Novas konnte das Club Cisne Colegio Los Sauces mit 27:22 (16:13) besiegen. Der HC Eivissa aus Ibiza unterlag hingegen TM Benidorm mit 26:29 (16:21).