Rätselraten nach Manipulationsverdacht: "Es war eine Ligabegegnung wie jede andere"

Der Verdacht auf Spielmanipulation beim Duell zwischen dem FSV Frankfurt und dem TSV Steinbach Haiger sorgt für Stirnrunzeln bei Vertretern beider Vereine.

MEHR ZUR REGIONALLIGA SÜDWEST Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Beim FSV Frankfurt zeigt man sich angesichts des Verdachts, das Ligaspiel gegen den TSV Steinbach Haiger könnte manipuliert worden sein, betroffen - und wischt zugleich mögliche Hinweise beiseite. "Es gibt keine Grundlage dafür, es ist nichts Auffälliges passiert", sagt der Sportliche Leiter Thomas Brendel. Am Sonntag sei er in der Sache informiert worden. "Am Montag habe ich mir das Spiel noch mal angeschaut. Ich kann nichts Typisches für eine Wettmanipulation daraus ableiten", betont der 47-Jährige und fügt an: "Ich glaube es ganz und gar nicht." Am Mittwochnachmittag sei er dann gegen 16 Uhr vor die versammelte Mannschaft getreten und habe sie über diese Thematik informiert. "Die Spieler waren überrascht", sagt Brendel.

Rückblick: Am 7. Oktober hatten die Steinbacher am Bornheimer Hang mit 3:0 gewonnen und bereits zur Pause mit 2:0 geführt. Die Mittelhessen hatten in dem relevanten Zeitraum bis zur Halbzeitpause tatsächlich einige sehr gute Chancen, so auch beim 0:1 durch Christopher Theisen und beim 0:2 durch Arif Güclü, die im Strafraum in zentraler Position ungehindert zum Abschluss kamen; die Frankfurter Abwehr war jeweils ziemlich passiv. Allerdings verhinderte FSV-Torwart Justin Ospelt beim Stand von 0:0 und 0:1 Tore von Jonas Singer und Theisen, der bereits nach vier Minuten frei zum Abschluss kam. Auf der Gegenseite verpasste Onur Ünlücifci in zwei Szenen nur knapp den Ausgleich. Auch in weiteren Regionalligaspielen in dieser Saison wie in Bahlingen (0:0), in Balingen (3:2 für den FSV) und zuletzt bei den Stuttgarter Kickers (0:0) hätten die Gegner viele Chancen gehabt, bemerkt Brendel.

"Das ist ein ernstes Thema"

"Das ist ein ernstes Thema", teilt Arne Wohlfarth, Geschäftsführer des TSV Steinbach Haiger auf Nachfrage mit, "aber als Beobachter der Partie kann ich nur sagen, dass ich nichts Außergewöhnliches wahrgenommen habe. Wir hätten zur Pause noch höher führen können, der FSV-Keeper hat einen Ball noch überragend gehalten." Wohlfarth betont, dass sich bisher weder das BMI, die Liga-Trägerin Regionalliga Südwest GmbH oder der DFB gemeldet hätten.

TSV-Angreifer Arif Güclü, der für das zwischenzeitliche 2:0 gesorgt hatte und in den Jahren 2018 bis 2022 die Farben des FSV Frankfurt trug, erklärte auf Nachfrage: "Es ist auch bei uns in der Mannschaftsgruppe herumgegangen. Das schockiert natürlich kurz, aber im Kopf hat man dazu im ersten Moment nicht viel. Wir haben ganz normal unser Spiel gemacht. Es war eine Ligabegegnung wie jede andere." Laut des 30-Jährigen hat auf dem Rasen nichts darauf hingedeutet, dass die Partie manipuliert gewesen sein könnte. Mit Blick auf seinen Ex-Verein und seine ehemaligen Teamkollegen ergänzte er: "Von den Spielern, die ich noch kenne, kann ich mir das nicht vorstellen. Deswegen habe ich bis jetzt auch noch nichts gehört."

Der TSV Steinbach Haiger trifft an diesem Wochenende (Samstag, 14 Uhr) auswärts auf den FC-Astoria Walldorf, der FSV Frankfurt empfängt zeitgleich den VfR Aalen. Viel Zeit um die Geschehnisse zu verarbeiten, bleibt also nicht. Es wird sich somit schnell zeigen, wie die Spieler mit den Entwicklungen umgehen.