Rätselhafte Aussagen: Wie lange bleibt Guardiola bei ManCity?

Einen Monat? Zwei Jahre? Drei Jahre? Ganz klar ist noch nicht, wie lange Pep Guardiola noch bei Manchester City bleiben will. Von den laufenden Ermittlungen gegen den Klub macht er es nicht abhängig.

Manchester City winkt das Triple und damit eine historische Saison, doch einen großen Schatten wird der Klub nicht los: Im Februar hatte die Premier League den alten und neuen englischen Meister wegen 115 Finanzverstößen angeklagt, die sich auf die Jahre 2009 bis 2018 beziehen und derzeit von einer unabhängigen Kommission aufgearbeitet werden. Pep Guardiola dauert dieser Prozess zu lange.

"Wir würden es begrüßen, wenn die Premier League und die Richter so schnell wie möglich etwas unternehmen könnten", sagte der Trainer vor ManCitys Nachholspiel in Brighton an diesem Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker). Dann wisse entweder jeder, dass der Klub "etwas falsch gemacht" habe - oder könne "aufhören, darüber zu sprechen", wenn nicht.

Guardiola will Urteil "morgen, noch besser heute Nachmittag"

ManCity bestreitet alle Vorwürfe und geht - entgegen ursprünglicher Ankündigungen - der "Times" zufolge juristisch gegen die Anklage der Liga vor. Demnach bestreitet der Klub die Rechtmäßigkeit der Untersuchung, unter anderem weil der Vorsitzende der Kommission Arsenal-Dauerkartenbesitzer sein soll. Offizielles ließ ManCity seit Wochen nicht zu der Causa verlauten. Umso überraschender war, dass Guardiola am Montag über sie sprach.

Am liebsten wäre ihm ein Urteil "morgen, noch besser heute Nachmittag", sagte der Katalane und bat: "Wartet keine zwei Jahre." Einen offiziellen Zeitrahmen für die Arbeit der Kommission gibt es nicht. Jahre erscheinen aber angesichts der Komplexität des Falls realistischer als Monate.

Verbleib über 2025 hinaus? "Nein, nein, nein"

Seinen Verbleib will Guardiola nicht davon abhängig machen. Trotzdem gaben seine Aussagen über seine Zukunft am Montag Rätsel auf. Auf die Frage, ob er ManCity bei einem Triple-Triumph verlassen könnte, antwortete er zunächst: "Im Moment denke ich darüber nicht nach, aber wer weiß. Ich würde gerne unabhängig von den Ergebnissen (im FA-Cup- und Champions-League-Finale, Anm. d. Red.) bleiben. Aber ich weiß nicht, wie es sich anfühlen wird, die beiden Endspiele zu gewinnen oder zu verlieren."

Wenig später erklärte er dann auf einmal: "Ich werde nächste Saison bleiben, während es 110 Verstöße gegen uns gibt. Keine Sorge, wir werden da sein." Einen Verbleib über sein Vertragsende 2025 hinaus schloss Guardiola hingegen kategorisch aus. "Nein, nein, nein. Zwei Jahre sind genug."