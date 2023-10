Rätsel um Kramaric-Verletzung

Wie lange muss die TSG Hoffenheim auf ihren wichtigen Offensivspieler Andrej Kramaric (32) verzichten? Ein Medienbericht in Kroatien spricht von einer schwereren Verletzung, die TSG Hoffenheim widerspricht in einem Statement dieser Darstellung.

Sprach von einem Riss in seinem Oberschenkel: Andrej Kramaric. IMAGO/Avanti

Das Glück scheint Andrej Kramaric aktuell nicht hold zu sein. Der für die TSG Hoffenheim so wichtige Offensivspieler (vier Tore und vier Vorlagen in acht Pflichtspielen allein diese Saison) wird den Kraichgauern womöglich länger fehlen.

Riss im Muskel?

Dies zumindest berichtet die in Kroatien bekannte Zeitung "24 sata". Die am 29. September davongetragene Blessur Kramarics beim 1:3 gegen Dortmund ist der Zeitung zufolge mehr als nur ein Bluterguss, sondern ein "neun Zentimeter langer Riss im Muskel", so Kramaric, der kritische Tage durchlebte.

Im Kreise der kroatischen Nationalmannschaft, für die Kramaric nun selbstredend nicht antrat, sei ihm diese Diagnose von den Ärzten geschildert worden. Erst seit sehr kurzer Zeit könne er sich wieder richtig fortbewegen, sagt Kramaric und stellt klar: "Ich konnte 19 Tage nicht richtig laufen."

TSG Hoffenheim Termine

Die TSG reagierte mit einem kurzen Statement und widersprach: "Bei der Verletzung von Andrej Kramaric handelt es sich um ein ausgeprägtes Hämatom, keinesfalls aber um einen Riss. Das haben die ausführlichen medizinischen Untersuchungen hier noch vor der Abreise des Spielers zur Nationalmannschaft ergeben."

Zur Ausfalldauer des 32-Jährige gibt es derzeit keine Aussagen. Ein Einsatz gegen Frankfurt (Samstag, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) scheint zumindest fraglich.