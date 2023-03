Rätsel um die Torhüter, Sorgen um Thuram

Erst am Freitag entscheidet sich möglicherweise, wer am Samstag gegen den SC Freiburg im Gladbacher Tor steht. Fragezeichen gibt es auch noch um die Fitness von Topscorer Marcus Thuram.

Beim jüngsten Heimsieg gegen den FC Bayern vor zehn Tagen waren Borussias Fans hellauf begeistert, doch am Samstag tritt wieder ein Gegner aus dem oberen Tabellensegment im Borussia-Park an. Das jüngste Treffen dort mit dem SC Freiburg Anfang Dezember 2021 verlief äußerst unerfreulich; die Mannschaft von Christian Streich zerlegte ihren Gegner mit 6:0.

Vier Tage vor der Partie gegen den Tabellenfünften ist noch völlig unklar, wer am Samstag das Gladbacher Tor hüten wird. Bei Jonas Omlin, so Trainer Daniel Farke, bestehe noch eine "Rest-Hoffnung", nachdem sich der Schweizer zuletzt in Mainz eine Adduktoren-Zerrung zugezogen hatte.

Es läuft auf Sippel hinaus

Nicht fit ist auch Jan Olschowsky, der vor der langen Winterpause mit Erfolg das Tor hütete beim Gladbacher Sieg gegen Borussia Dortmund. Der Youngster laborierte aber zuletzt an einer Sehnenreizung im Daumen und musste überdies wegen Magenbeschwerden aussetzen. Nun, das zeichnet sich ab, wird er sich zeitnah einer Magenspiegelung unterziehen und steht am Samstag gewiss nicht zur Verfügung.

Es läuft also auf Tobias Sippel hinaus, der in Mainz für den angeschlagenen Omlin eingewechselt wurde und danach nicht überzeugte. Der Ex-Lauterer hatte sich eine Oberschenkelprellung zugezogen, scheint aber aus diesem Trio der Torhüter zu sein, der die größten Chancen besitzt, am Samstag gegen Freiburg aufzulaufen.

Thuram wirkte im Training wieder mit

Bleibt abzuwarten, ob die Fohlen in diesem Heimspiel so richtig auf Trab kommen. Zuletzt in Mainz war die Laufleistung nicht zum ersten Mal unterdurchschnittlich, die Gladbacher legten 8,9 Kilometer weniger zurück als ihr Gegner. In einer nicht unwichtigen Statistik sind die Fohlen zudem Schlusslicht der Liga: Gladbach kommt lediglich auf 202 Sprints pro Spiel und damit die wenigsten in der Bundesliga, dahinter folgen Union Berlin (205) und Gegner Freiburg (206). Allerdings: Diese beiden Klubs sind trotz vergleichbarer Sprintleistung deutlich höher in der Tabelle angesiedelt als die Gladbacher.

Und der Blick auf das Personal für Samstag? Die Besetzung der Torhüter-Position bleibt zunächst mal unklar, offen ist auch noch, inwieweit Marcus Thuram mitwirken kann. Nach seiner Waden-Verletzung mischte der Franzose, mit elf Treffern Gladbachs Topscorer, am Mittwoch im Training wieder mit; zuvor war allerdings die Wade punktiert worden.

Wolf muss aufgrund von muskulären Problemen pausieren

Übersteht er die nächsten Trainingseinheiten gut, dann dürfte Thuram gegen Freiburg zur Startelf gehören. Er könnte anstelle von Hannes Wolf übernehmen, der in Mainz auf der linken Seite begann, nun aber wegen muskulärer Probleme pausiert.

Nach vielen Verletzungspausen war der Österreicher zuletzt mal einer intensiveren Belastung ausgesetzt, offenbar hat der Muskel reagiert. Wolf also wäre dann mal ein Kandidat für eine Pause.