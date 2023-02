Rätsel um Aranguiz: Abschied durch die Hintertür?

Sein Vertrag endet im Sommer. Dann möchte Charles Aranguiz nach Südamerika zurückkehren. Sein Comeback auf dem Platz zieht sich auch rund vier Monate nach seiner Wadenverletzung hin und stellt alle Beteiligten vor ein Rätsel.

Hinter den nahezu täglichen Bulletins zur Leiste von Patrik Schick war er fast in Vergessenheit geraten. Kein Wunder, verfügt Bayer 04 auf der Doppelsechs doch über zahlreiche topfitte Optionen, um den Ausfall von Charles Aranguiz wettzumachen. Ganz anders als auf Schicks Mittelstürmerposition.

Doch das ist das einzig Positive an der Causa Aranguiz, die inzwischen für den Sportler dramatische Züge annimmt. Mitte Oktober bei der 1:5-Pleite in Frankfurt stand der chilenische Nationalspieler das letzte Mal für Bayer 04 in einem Spiel auf dem Platz. Seitdem legt ihn eine Wadenverletzung lahm.

Diese, als Faserriss diagnostiziert, zwingt den 33-Jährigen jetzt schon seit rund vier Monaten zum Zuschauen. Der Mittelfeldstratege kommt einfach nicht auf die Beine. Ein mehrtägiges Warm-up vor dem Trainingsauftakt Anfang Dezember nach der WM-Pause, die Aranguiz dafür nutzen wollte, topfit zurückzukehren, tolerierte der Muskel nicht. Seitdem pendelt der Sechser weiter zwischen Reha- und Individualtraining.

Xabi Alonso: "Es ist keine Verletzung"

Auch jetzt noch. Der Chilene kann, anders als geplant, immer noch nicht mit der Mannschaft trainieren. "Er spürt einen Punkt in der Wade immer noch. Es geht ein bisschen langsamer, als wir wollten", erklärte Trainer Xabi Alonso am Freitag vor der Abfahrt zum Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim den Stand der Dinge.

Hinter der Rückkehr von Aranguiz, dessen im Sommer auslaufender Vertrag beide Seiten nicht verlängern möchten, stehen mehrere dicke Fragezeichen. Wann mit dem Chilenen wieder zu rechnen sei, vermochte sein Trainer nicht zu sagen: "Ich weiß es nicht", gibt Xabi Alonso zu, "es ist keine Verletzung, sondern er fühlt ein Unbehagen, er kann nicht den nächsten Schritt nehmen. Wir müssen Geduld haben."

Doch diese wird extrem auf die Probe gestellt. Bei Aranguiz stellt sich sogar die Frage, ob er überhaupt noch mal richtig eine Rolle für Bayer 04 spielen kann. Die lange Pause und die auch zahlenmäßig starke Konkurrenz werden ihm dies erschweren.

Santos soll interessiert sein

Einen Abschied durch die Hintertür ohne echte Rückkehr auf den Platz hätte der Kämpfer aber nun wahrlich nicht verdient, den angeblich der FC Santos für einen sofortigen Wechsel umgarnt, der aber bei Bayer bislang nicht vorstellig wurde. Ob Aranguiz überhaupt noch mal für den Werksklub spielen kann? "Ich hoffe es", sagt Xabi Alonso, "aber es ist eine Verletzung, bei der die Gründe für die Probleme nicht klar sind."

Generell gilt die Wade bei Aranguiz als potenzielle Schwachstelle, da dieser immer wieder unter Achillessehnenproblemen leidet, die in die Muskulatur ausstrahlen. Für Spieler wie Klub ist es eine äußerst unglückliche Konstellation. "Natürlich sind wir unzufrieden, dass er keine schnelleren Fortschritte machen kann", erklärt Xabi Alonso, der Aranguiz noch nicht abschreiben möchte. "Wir brauchen Charly", sagt der Spanier, "wenn er fit ist, ist er ein Top-Spieler." Wenn ...