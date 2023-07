"Radsport ist so ein Witz": Frust nach Abfahrt vom Grand Columbier

Wieder einmal sorgte eine Abfahrt bei einem Radrennen für Frust bei den Fahrern - auch wenn es diesmal eine nach dem offiziellen Rennen war.

Wenn es bei der Tour de France die kilometerlangen Anstiege nach oben geht, bieten sich beeindruckende Bilder. Denn bei kaum einer anderen Rundfahrt ist die Begeisterung der Fans so hoch, wie bei der Großen Schleife durch Frankreich. In Scharen pilgern Radsport-Begeisterte zu den Bergen, um dort die Fahrer aus nächster Nähe die Steigungen hinaufzupeitschen.

Die meisten Fans sind weit vor den Fahrern vor Ort, um sich die besten Plätze zu sichern - so auch am Schlussanstieg der 13. Etappe, dem Grand de Columbier. Der 1501 Meter hohe Berg im französischen Teil des Jura lockte mit seinen Serpentinen zahlreiche Zuschauer an, die sich dicht am Straßenrand drängten.

Meintjes und Zimmermann machen ihrem Ärger Luft

Für Frust sorgte aber nicht der rund 17 Kilometer lange Anstieg ins Ziel, sondern die Abfahrt danach. "Radsport ist so ein Witz", fluchte beispielsweise Louis Meintjes, stellte genervt sein Rennrad ab und verschwand im Teambus.

Der Teamkollege von Georg Zimmermann war sichtlich geladen. Grund für seine Aufregung war, dass die Fahrer den gleichen Weg, auf dem sie den Gipfel erklommen hatten, danach wieder abfahren mussten - mitten durch ein Gemisch aus Fans und Autos.

Auch Zimmermann fand das nicht gerade optimal: "Wir sind den gleichen Weg hochgekommen wie runter. Das muss man sich mal vorstellen", sagte der Etappen-13.. "Lass mal eine Fußballmannschaft nach 90 Minuten Vollgas eine Runde durchs Stadion laufen. Die würden das nicht machen, aber bei uns ist es normal, dass wir durch das Chaos 18 km runter müssen an den ziemlich betrunkenen Fans vorbei."

"Der unangenehmste Teil des Tages"

Den Fans wolle Zimmermann keinen Vorwurf machen, wenngleich es "schon gefährlich und unangenehm" war - den Tour-Verantwortlichen zumindest indirekt: "Ein anderer Evakuierungsplan wäre da schon nicht schlecht. Das war der unangenehmste Teil des Tages."

Es war nicht das erste Mal, dass das Thema Sicherheit für Gesprächsstoff sorgte. Zuletzt war es immer wieder zu Kritik an Veranstaltern von Radrennen gekommen - nicht zuletzt aufgrund des tragischen Todes von Gino Mäder bei der Tour de Suisse.

Der Weltverband UCI will mit einer neuen Datenbank den Radsport ab 2025 sicherer machen. Allerdings werden dabei "nur" gefährliche Situationen in Rennen erfasst - und nicht danach.