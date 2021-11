Radojewski tritt beim SC Velbert zurück - vom Dorp übernimmt interimsweise

Trainerwechsel beim SC Velbert: Nachdem Peter Radojewski den Trainerstuhl nach der jüngsten Niederlage beim SC Düsseldorf-West freiwillig geräumt hatte, übernimmt nun Ralf vom Dorp interimsweise.

Es hatte sich angedeutet. Der Trend beim SC Velbert zeigte in der vergangenen Wochen stark nach unten. Nach der enttäuschenden 0:2-Niederlage am vergangenen Wochenende gegen den SC Düsseldorf-West (das siebte Spiele in Folge ohne Sieg) teilte SCV-Cheftrainer Peter Radojewski dem Vorstand Dirk Graedtke noch auf dem Heimfahrt telefonisch mit, von seinem Amt zurücktreten zu wollen. Velbert war nach einem tollen Saisonstart - zehn Punkte aus den ersten fünf Spielen und Tabellenplatz vier - ins Straucheln gekommen und hatte seitdem nicht mehr zurück in die Erfolgsspur gefunden. Für Radojewski endet die Zeit in Velbert nach etwas mehr als einem Kalenderjahr seit seinem Amtsantritt im Sommer 2020 somit schon wieder.

Trotz der sportlichen Talfahrt zeigen sich die Verantwortlichen dennoch verwundert über den Rücktritt des Trainers. "Der Rücktritt von Peter Radojewski hat mich auf der Heimfahrt von unserem Spiel in Düsseldorf erreicht, kam unerwartet und ist von mir mit großem Bedauern aufgenommen worden. Ich bin, genauso wie viele andere im Verein, sehr betrübt darüber. Peter hat die SC-Philosophie nicht nur mitgetragen, sondern von Anfang an gelebt und mit seiner ehrgeizigen und konsequenten Art Zeichen gesetzt. Mit ihm hätten wir gerne langfristig zusammen gearbeitet", zeigt sich Graedtke betrübt.

SCV lässt sich Zeit bei der Trainersuche

Trotz des kurzfristigen Rücktrittes hat der Verein den freien Trainerposten inzwischen bereits neu besetzt. Der bisherige sportliche Leiter Ralf vom Dorp wird demnach den Job an der Seitenlinie interimsweise bis maximal zum Saisonende übernehmen, damit sich der Verein in Ruhe nach potenziellen Nachfolgern umsehen kann. Unterstützt wird der 59-jährige B-Lizenz-Inhaber von Andre Adomat.

Wie der Verein weiter ausführt, wird vom Dorp neben dem Trainerjob auch weiterhin der Tätigkeit als sportlicher Leiter nachgehen und damit auch für die Neuaufstellung auf dem Trainerposten verantwortlich sein. Während die offene Baustelle auf dem Trainerstuhl mit Gelassenheit angegangen wird, herrscht im sportlichen Bereich Hochspannung. "Von der Mannschaftsleistung insgesamt bin ich in den letzten Spielen maßlos enttäuscht. Hier hat das Kollektiv nicht gegriffen, egal ob jung oder alt, vorne oder hinten. Ich sehe unser Team nun in der Pflicht zu liefern. Es gibt keine Ausreden mehr“, kritisiert Graedtke.

Ob der Trainerwechsel Früchte trägt wird das kommende Wochenende zeigen, wenn die Sportfreunde Baumberg in Velbert zu Gast sind.