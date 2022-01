"Radio Riemann": Starke Reflexe und großes Sendungsbewusstsein

VfL Bochum gegen den FSV Mainz 05? Das könnte ein enges Spiel werden am Dienstagabend (20.45 Uhr) an der Castroper Straße. Kommt es zum Elfmeterschießen, weiß der Gastgeber einen wichtigen Trumpf auf seiner Seite.

Manuel Riemann hat in der Bundesliga, der 2. Liga und der 3. Liga bislang insgesamt 19 Elfmeter gehalten, zwölf für Bochum, fünf für Sandhausen, zwei für Osnabrück. Kein anderer Torhüter, der aktuell bei einem der 56 Teams in ebendiesen drei Ligen unter Vertrag steht, kommt auf mehr als 13.

Zu Rekord-Killer Kargus fehlt nicht mehr viel

Wie hoch die 19 Elfmeter einzuschätzen sind, die Riemann in den drei deutschen Profiligen gehalten hat, wird auch bei einer Statistik aus der Historie der höchsten deutschen Spielklasse deutlich: In den 59 Spielzeiten ist Rudi Kargus (23) der Keeper, der die meisten Strafstöße in der Bundesliga pariert hat. Es folgen Toni Schumacher (18) und Norbert Nigbur (17).

Legendäres Elfmeterschießen mit Burghausen gegen Bayern

Überdies hat Riemann auch schon sechs Elfmeter im DFB-Pokal gehalten. Eine Parade gelang ihm bei drei Elfern im laufenden Spiel, fünf bei 22 Versuchen im Elfmeterschießen. Legendär ist sein Auftritt gegen die Bayern 2007: Riemann hielt gegen Sosa und Demichelis, verwandelte selbst gegen Kahn, unterlag aber dennoch mit Wacker Burghausen 3:4 im Elfmeterschießen.

Zum Knüller wurde in dieser Saison in der vorigen Pokalrunde das Nervenfinale gegen den FC Augsburg. Erst zum Elfmeterschießen wechselte Trainer Thomas Reis seinen Elfer-Spezialisten ein. Alle Schützen trafen zunächst, dann schoss Arne Maier drüber. Als wäre die Story erfunden: Riemann selbst verwandelte souverän links unten zum entscheidenden 5:4 und sagte nachher ganz selbstbewusst: "Dass ich einen starken rechten Fuß habe, ist ja allgemein bekannt."

Erstes Bundesligaspiel mit 33 - und einem besonderen Clou

Ziemlich ungewöhnlich: Elfmeterkiller Riemann steht erst im Herbst seiner Karriere so richtig im Rampenlicht. Im zarten Alter von 33 erlebte er im August 2021 sein erstes Bundesligaspiel. Gleich mit einem besonderen Clou: In der dritten Minute parierte er einen Strafstoß des Wolfsburgers Wout Weghorst. Kein Zufall: Weil er reaktionsschnell ist, sich intensiv mit den möglichen Schützen befasst und sich gut in sein Gegenüber hineindenken kann. "Reine Intuition", sagt Riemann zu seiner starken Bilanz, "ich verlasse mich auf mein Bauchgefühl."

Dass er nun tatsächlich in der Bundesliga angekommen ist, macht den Routinier "unglaublich stolz. Damit habe ich mir einen Lebenstraum erfüllt. Das soll allen Leuten zeigen, dass man sich Träume erfüllen kann, wenn man hart dafür arbeitet. Und ich wollte mich immer mit den Besten messen."

Nicht nur in seinem Kerngeschäft ist der reaktionsschnelle Riemann eminent wichtig für den VfL. Überdies dirigiert er lautstark seine Vorderleute und kommentiert quasi laufend die Aktionen. Erlauben kann sich Radio Riemann sein Sendungsbewusstsein ganz im Stile von Bayern-Antreiber Thomas Müller vor allem deshalb, weil er mit Leistung vorangeht, auch im Training alles reinhaut, was drinsteckt.

Riemann ist "wie ein elfter Feldspieler"

Dabei versteht er sich in seinem Job auch als erster Aufbauspieler. In der 2. Liga trieb er überwiegend das Spiel seiner Mannschaft - weit vor dem eigenen Kasten stehend - mit langen Diagonalbällen an, die erstaunlich präzise ihren Weg zu den Kollegen fanden. "Ich habe selten einen Torhüter gesehen, der mit beiden Füßen so stark ist wie er", sagt Reis. Rückpässe können ruhig auf den falschen Fuß serviert werden, Riemann kann in der Regel den Ball sicher verarbeiten, auch unter Druck, weil er über herausragende fußballerische Qualitäten verfügt. "Er ist für uns wie ein elfter Feldspieler", findet Reis, "und die Jungs wissen natürlich, dass sie ihn auch unter Bedrängnis immer anspielen können."

Riemann reduziert das Risiko

Seit dem Aufstieg ist allerdings abgesprochen, dass der mitspielende Torhüter sich nicht mehr ganz so weit nach vorne orientiert und das Risiko klein hält. "Bei einem Fehlpass siehst du als Torhüter in der Bundesliga schneller mal alt aus. In der 2. Liga geht der Blick erst mal nach unten, oder der Ball wird zurückgespielt. Aber in der Bundesliga", so der Trainer, "haben viele Spieler die Qualität, um gleich einen Heber anzubringen." Dennoch ist durchaus gewollt, dass Riemann sich weiter einschaltet und von hintenraus das Spiel eröffnet.

Und eine ganz wichtige Rolle kommt ihm natürlich bei Elfmetern zu. Egal ob er parieren soll - oder selbst anläuft.