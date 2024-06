Radikaler Umbruch: MSV Duisburg will sich verjüngen, ohne dem Jugendwahn zu verfallen

Nach dem Abstieg aus der 3. Liga vollzieht der MSV Duisburg einen radikalen Umbruch. Die Meidericher wollen sich verjüngen, ohne allerdings "in den Jugendwahn abzudriften".

Nahezu täglich stellt der MSV Duisburg derzeit einen Neuzugang vor. "Wir arbeiten hier am Anschlag", sagt Geschäftsführer Michael Preetz (56). Der Drittliga-Absteiger vollzieht einen radikalen Umbruch. Preetz und Kaderplaner Chris Schmoldt (41) stellen einen neuen Kader auf, der eine ambitionierte Mission erfüllen soll. Die Zebras streben den sofortigen Wiederaufstieg an. Der Absturz in die Regionalliga war ein Ergebnis eines langjährigen Niedergangs, am Ende soll er aber nur als Betriebsunfall in die Vereinsgeschichte eingehen.

Große Hoffnungen setzen die Verantwortlichen auf den neuen Coach Dietmar Hirsch. Der frühere MSV-Bundesliga-Profi kam vom Liga-Konkurrenten 1. FC Bocholt und brennt für die Aufgabe bei seinem Ex-Klub. Michael Preetz bezeichnet Hirsch als einen Mann mit "Herz und Schnauze", der für den Aufbruch stehen soll. Der MSV stand auch in Kontakt mit Trainern, die Erfahrung aus den oberen Ligen vorweisen können, entschied sich aber bewusst für Hirsch. "Besonders für Traditionsvereine ist es wichtig, Identifikationsfiguren zu haben", sagt Preetz.

Hirsch kennt die Regionalliga und bringt die entsprechenden Erfahrungen von seinen früheren Stationen in Bocholt, Ottensen und Oldenburg mit. Zudem steht er für maximale Fitness. Mit Blick auf die Abstiegssaison sagt Preetz: "Die Mannschaft hatte nicht die körperlichen Voraussetzungen, um sich in der Spielklasse zu behaupten."

Wir setzen auf Spieler, die Bock auf das haben, was bei uns möglich ist. Chris Schmoldt, Kaderplaner

Der MSV zog bereits mehrere Spieler an Land, die das Geschäft in der 4. Liga kennen. Aus Bocholt folgte Stürmer Malek Fakhro seinem Trainer. Von Rot-Weiß Oberhausen kommt mit Moritz Montag ein gestandener Abwehrspieler. Alexander Hahn (Preußen Münster) soll die Rolle des Führungsspielers und des Abwehrchefs einnehmen. Steffen Meuer (FC Erzgebirge Aue) bestritt vor seiner Drittliga-Zeit 103 Regionalliga-Partien. "Wir setzen auf Spieler, die Bock auf das haben, was bei uns möglich ist", legt Chris Schmoldt den Schwerpunkt nicht nur auf Qualität, sondern auch auf Mentalität. Aus dem alten Kader werden nur wenige Spieler verbleiben: Einer davon ist Joshua Bitter, dessen Vertragsverlängerung am Sonntag publik wurde. So weit ist es bei Jonas Michelbrink noch nicht, doch sein Verbleib gilt auch als möglich.

Der MSV sucht eine ausgewogene Mischung, das Team soll insgesamt jünger werden. "Wir wollen das Durchschnittsalter senken, ohne in den Jugendwahn abzudriften", sagt Preetz, der auch schon einen Schritt weiterdenkt. Im Falle des Aufstiegs soll das Personal auch in der 3. Liga Fuß fassen können.

Bei den Fans trocknen die Tränen allmählich. Es herrscht sogar Aufbruchstimmung. Der MSV hat bereits knapp 2.000 Dauerkarten verkauft, 1.000 mehr als zum vergleichbaren Zeitpunkt im letzten Jahr. Auch die meisten Sponsoren bleiben bei der Stange, einzelne Geldgeber erweitern sogar ihr Engagement. Michael Preetz freut sich: "Der MSV ist den Menschen in Duisburg nicht egal."