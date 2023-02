Raab wird Tik-Nachfolger bei Lichtenberg 47

Nordost-Regionalligist SV Lichtenberg 47 hat am Dienstag seinen neuen Trainer präsentiert. Rudy Raab übernimmt die Nachfolge von Murat Tik und soll die Berliner zum Klassenerhalt führen.

"Wir wollen die Liga unbedingt halten und werden alles dafür mobilisieren", sagte Sportchef Benjamin Plötz noch am Wochenende. Nun steht auch fest, wem diese Aufgabe beim SV Lichtenberg 47 zuteil wird: Rudy Raab wurde von den Verantwortlichen des Regionalligisten am Dienstag als neuer Chefcoach präsentiert.

Der 40-Jährige war in seiner Karriere in Berlin unter anderem als Trainer der U 17 des 1. FC Union und im Herrenbereich beim SV Empor tätig. Anschließend zog es ihn für mehrere Jahre ins Ausland, wo er sich der Aus- und Weiterbildung internationaler Trainer widmete. In der Funktion als Trainerausbilder ist er weiterhin für den Berliner Fußball-Verband tätig. "Für uns gilt es jetzt, sich schnellstmöglich aufeinander einzustellen, sodass wir in den restlichen Spielen die notwendigen Punkte für den Klassenerhalt sammeln können", wird Raab in der Meldung der Lichtenberger zitiert.

Am Wochenende trennte sich Lichtenberg 47 von der BSG Chemie Leipzig mit einem 0:0-Remis. Drei Tage nach der Freistellung von Coach Murat Tik betreuten dabei Co-Trainer Kevin Hetzel und der am Kreuzband verletzte Kapitän David Hollwitz die seit neun Spielen sieglose Mannschaft. Eigentlich hätte auch Teammanager Jonas Schmidt zum Trainerteam gehören sollen, doch der 30-Jährige fehlte aus privaten Gründen.

Künftig sollen Hetzel und Schmidt als Co-Trainer sowie Hollwitz als Bindeglied zur Mannschaft Raab unterstützen. Die Vereinbarung mit dem neuen Coach gilt zunächst bis Saisonende. Sein Debüt als Cheftrainer gibt Raab schon am Freitag, wenn ab 19 Uhr das Derby bei der VSG Altglienicke auf dem Programm steht.