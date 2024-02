Raab oder Heuer Fernandes? Kampf um das HSV-Tor noch nicht entschieden

Die ersten Veränderungen von Steffen Baumgart waren beim 1:0 des HSV gegen Elversberg sichtbar. Der neue Trainer lässt früher anlaufen und direkter in die Spitze spielen. Im Tor veränderte er noch nichts - doch die Entscheidung für Matheo Raab ist nicht in Stein gemeißelt.

Der früherer Kaiserslauterer Matheo Raab hatte im letzten Spiel von Tim Walter (3:4 gegen Hannover) und in der Partie unter Interimslösung Merlin Polzin (2:2 in Rostock) den Vorzug gegenüber der einstigen klaren Nummer 1, Daniel Heuer Fernandes, erhalten.

Weshalb er nun auch bei Baumgarts Premiere am Sonntag ran durfte, erklärt der neue Chef pragmatisch: "Matheo hat die letzten beiden Spiele gemacht, das war der Ist-Zustand, und in der Trainingswoche unter mir waren beide auf Augenhöhe. Dann bleibe ich bei Matheo, weil er es gut gemacht hat."

Beide Torhüter können mir, in der zweiten oder auch in der dritten Trainingswoche zeigen, wer der Bessere ist. Dann bin ich klar und werde entscheiden. Steffen Baumgart

Zementiert hat der 25-Jährige seine Position indes keineswegs. Zum einen bezeichnet Baumgart Heuer Fernandes nicht als Nummer 2, sondern wählt den Begriff "Herausforderer" - und benennt auch klar, welche Bedeutung den kommenden Trainingswochen zukommt. "Beide Torhüter können mir, in der zweiten oder auch in der dritten Trainingswoche zeigen, wer der Bessere ist. Dann bin ich klar und werde entscheiden." Das bedeutet: Herausforderer Heuer Fernandes muss Raab in den Einheiten überholen, dann aber wäre der Weg zurück ins Tor frei. "Ich würde auch zurückentscheiden", unterstreicht Baumgart.

Baumgart bleibt diplomatisch

Raab absolvierte gegen den spielstarken Aufsteiger nach zuvor sechs Gegentreffern in zwei Partien und einem vor allem in Rostock wackligen Auftritt sein erstes Spiel ohne Gegentor, rettete zwei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit mit einem Blitzreflex gegen Hugo Vandermersch den Sieg - doch zur Wahrheit gehört: Entstanden war diese Situation erst durch einen von zwei Wacklern des Keepers. Baumgart lobt den Auftritt zwar ("Ich habe einen guten Torwart gesehen"), durchweg Sicherheit aber strahlte er nicht aus. Der Trainer sagt dazu diplomatisch: "In ein, zwei Situationen hatte er auch das Quäntchen Glück."

Klar scheint vor dem offenen Torwart-Duell in Hamburg: Heuer Fernandes' großer Vorteil in der Ära von Vorgänger Tim Walter, die enorme Qualität im Spiel mit dem Ball, ist für Baumgart kein so wesentlicher Faktor für die Entscheidung. Sein Credo lautet: "Ein Torwart soll in erster Linie ein guter Torwart sein und nicht ein Zehner."