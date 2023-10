Überragender Kirkelökke zweistellig: Löwen feiern vierten Ligasieg in Serie

Am Sonntag standen sich die Rhein-Neckar Löwen und der TVB Stuttgart im Derby gegenüber. In der Nachholpartie des ersten Spieltags überragte Niclas Kirkelökke für die Mannheimer, die bereits ihren vierten Ligasieg in Serie feierten.

Er überragte im Derby: Löwen-Shooter Niclas Kirkelökke. imago images