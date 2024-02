Rhein-Neckar Löwen gewinnen HBL-Duell in der European League

Die Rhein-Neckar Löwen haben ihre Sieglos-Serie beendet: Nach zuvor sieben sieglosen Partien in Folge besiegte der Handball-Bundesligist am Dienstagabend in der Hauptrunde der European League den Ligarivalen TSV Hannover-Burgdorf mit 27:26 (11:13) und erhielt sich die Chance auf den Einzug in die K.O.-Runde

Die Rhein-Neckar Löwen stoppten die TSV Hannover-Burgdorf und ihre Niederlagen-Serie. IMAGO/foto2press