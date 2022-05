Quotientenmethode kommt zum Zug: Alba-Spiel gegen Braunschweig abgesagt

Einige Coronafälle bei Gegner Braunschweig haben für die Absage des Heimspiels gegen Alba Berlin gesorgt. Das Spiel kann nicht mehr nachgeholt werden.

Wegen mehrerer Coronafälle bei den Basketball Löwen Braunschweig ist das für Sonntag (15 Uhr) angesetzte Bundesligaspiel der Niedersachsen gegen den deutschen Meister Alba Berlin am Samstagmittag abgesagt worden.

Wegen der anstehenden Play-offs in der BBL kann es nicht mehr nachgeholt werden und die Quotientenmethode (Siege geteilt durch die Anzahl der Spiele) kommt zum Zug.

Berlin ist derzeit mit 52:12 Punkten Erster. Mit einem Erfolg in Braunschweig hätte Alba den Hauptrundensieg auf sportlichem Wege perfekt machen können, steht nun aber quasi am grünen Tisch als Primus fest - erstmals seit 209. Die Telekom Baskets Bonn werden Zweiter sein und der FC Bayern München wird den dritten Platz belegen, wie die BBL am Samstag mitteilte.

Für die Löwen wäre es um nichts mehr gegangen.