Quo vadis, Lewandowski? Stürmer steckt bei Barça in der Krise

Robert Lewandowski hat in seiner zweiten Saison für den FC Barcelona immer mehr Probleme. Dem 35-Jährigen droht die Wachablösung im Sturm, das unterstreichen auch die Zahlen.

Robert Lewandowski und der FC Barcelona. Nach dem Wechsel des polnischen Routiniers vom FC Bayern gen Katalonien schien diese Beziehung erst einmal ein perfektes Match zu sein. Der 35-Jährige erzielte 2022/23 in 46 Pflichtspielen für die Blaugrana 33 Tore, wurde mit 23 Treffern Torschützenkönig und Meister in La Liga und bei seinen zahlreichen Einsätzen nur ein einziges Mal eingewechselt. Wenn er einmal gefehlt hatte, dann nicht aus sportlichen Gründen.

Die Statistiken lügen nicht

In dieser Saison aber klappt bei Lewandowski wenig. In bis dato 27 Partien startete er nur 23-mal und traf lediglich zwölfmal, für einen Treffer benötigt er im Schnitt 169 Minuten. Zum Vergleich: Vergangene Spielzeit netzte der Pole noch alle 120 Minuten und sammelte folglich deutlich mehr Spielanteile (81,7 Prozent) als jetzt (75 Prozent).

Zum schwindenden Standing Lewandowskis passt es, dass der Torjäger diese Saison bereits viermal eingewechselt wurde, während er schon sechsmal früher vom Platz ging. Genauso oft wie in der vergangenen Spielzeit insgesamt.

Konkurrenz punktet und wird aufgebaut

Nicht nur die neue Konkurrenzsituation ist an der Lage Lewandowskis schuld. Natürlich sind Ferran Torres (23), Atletico-Leihgabe Joao Felix (24) und der erst 18 Jahre alte Winter-Neuzugang Vitor Roque deutlich jünger als der polnische Nationalspieler.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die drei Offensivkräfte, die gelegentlich ganz vorne zum Einsatz kommen, dem Spiel der Katalanen weitgehend besser tun. Ferran Torres hat in La Liga mit seinen sieben Toren in deutlich weniger Spielzeit nur einen Treffer weniger erzielt als Lewandowski, kürzlich erst einen Dreierpack gegen Real Betis. Beim 4:2 zeigte auch Joao Felix mit einem wichtigen Tor kurz nach seiner Einwechslung, wie er das katalanische Offensivspiel beleben kann.

Partie gegen Betis sprach Bände

Lewandowski hingegen hing in der Luft, schoss nicht einmal aufs Tor und fand keine Bindung zum Spiel. Laut dem vereinsnahen Medium "Sport" ging er zudem nicht einmal ins Dribbling, verlor oft den Ball und brachte von seinen zwölf Pässen nur fünf zu einem Mitspieler. Immer mal wieder wirkt der Pole bei den Blaugrana wie ein Fremdkörper - und zeigt auch seine Unzufriedenheit, beispielsweise durch einen verweigerten Handschlag mit Youngster Lamine Yamal.

Spätestens seit der Ankunft Vitor Roques, der bereits in der 63. Minute bei Betis - beim Stand von 2:2 - für Lewandowski eingewechselt wurde, steht der Pole unter Zugzwang. Auch wenn der junge Brasilianer noch Zeit zu benötigen scheint, um sich an die Spielweise der Katalanen zu gewöhnen, wirkt Lewandowski für Barça-Coach Xavi nicht mehr unantastbar. Und: Zumindest in La Liga traf Lewandowski zuletzt vor fünf Partien, beim 2:4 gegen Überraschungsteam FC Girona.

Es wird spannend sein zu sehen, wie Lewandowski, der beim FC Bayern immer absolut gesetzt war, mit der Situation umgeht. Klar ist, dass auch Barça die beste Version des Polen wiederhaben will. Ansonsten droht die ohnehin schon durchwachsene Saison bald bereits eine titellose zu werden. Nach dem Aus in der Supercopa steht am Mittwoch das Viertelfinale der Copa del Rey an (21.30 Uhr), eine schwere Aufgabe bei Athletic Bilbao im San Mames. In La Liga ist der Abstand auf das Spitzenduo Real und Girona groß - und in der Champions League wird trotz der machbaren Achtelfinal-Aufgabe SSC Neapel nicht wirklich mit dem großen Coup gerechnet.