Quo vadis kicker eSport? Das bringt die Zukunft

Fast wöchentlich gibt es Neuerungen auf kicker eSport oder hinter den Kulissen. Wir wollen die Möglichkeit nutzen, euch über die kommenden Monate zu informieren. In unserem Talk.

Ihr habt während der steigenden Temperaturen keinen kühlen Kopf bewahren können und lest gerne unsere Artikel? Dann haben wir etwas für euch!

Heute Abend ab 19:30 Uhr sprechen wir im wöchentlichen kicker eSport Talk über unsere Zukunft. Was planen wir für den Rest des Jahres? Auf welche Events könnt ihr euch freuen?

Gastgeber der großen Vorschau ist ein weiteres Mal Christian Gürnth. Der Podcaster, der sich immer wieder mit Themen rund um Videospiele beschäftigt, zockt bereits seit Kate Bushs "Running up that hill" 1985 erstmals in den Charts anklopfte und hat bis zum Stranger-Things-Revival des Songs nicht damit aufgehört. Von Tekken über Fortnite bis FIFA - Gürnth spielt sie alle. Auch für uns ist er seit bald einem Jahr fester Bestandteil des Teams als Host für die Talks.

Ihm zur Seite steht Nicole Lange, Produktmanagerin der eSport-Abteilung beim kicker. Sie plant und organisiert alle Projekte im eSport und wird Gürnth Rede und Antwort stehen. Lange ist mindestens schon schon solange im Geschäft wie der Podcaster und hat den eSport beim kicker von Stunde 1 an mit aufgebaut. Zwei Urgesteine also im Stream, die von der Vergangenheit auf die künftigen Themen schwenken werden.

Da bleibt eigentlich nur eins: Ihr seid interessiert und habt Fragen zur Zukunft? Dann schaltet wie gewohnt ab 19.30 Uhr auf unserem Twitch-Kanal ein und seid dabei!

kicker eSport

In unserem Channel findet Ihr alle Videos!