Quo vadis, FC Sion?

Der Schweizer Traditionsverein FC Sion steht nach dem Abstieg vor einer ungewissen Zukunft. Sein Mäzen und Klubchef gibt sich wie immer kämpferisch, obwohl sein Abschied naht.

In der "Barrage" - so nennen sie in der Schweiz die Relegation - war der FC Sion dieser Tage am Zweitligisten FC Stade Lausanne Ouchy gescheitert (0:2, 2:4). Der zweimalige Meister und 13-malige Pokalsieger in der Schweiz muss also tatsächlich und trotz Aufstockung der Credit Suisse Super League von zehn auf zwölf Klubs den Gang nach unten antreten.

Wie es im Wallis weitergeht, ist offen. Präsident und Mäzen Christian Constantin jedenfalls bekräftigte seinen Rückzug im Sommer des kommenden Jahres.

Balotelli verpasst Abschiedsrede

"Das wird ein Übergangsjahr", zitierte die Walliser Tageszeitung "Le Nouvelliste" den Macher bei den Rhone-Städtern. Der 66-jährige Unternehmer will den Krisenklub verlassen und konnte dem Abstieg sogar etwas Positives abgewinnen. "Nun kostet mich das Ganze in meinem letzten Jahr weniger", gab er im "Blick" an.

Am Mittwoch soll "CC" noch einmal vor den Spielern gesprochen haben. Laut "Le Nouvelliste" dauerte die Rede nicht länger als zwei Minuten - der zu spät kommende Altstar Mario Balotelli verpasste die Worte komplett. Der Vertrag des 32-jährigen Italieners (18 Liga-Spiele, sechs Tore) läuft noch ein Jahr, ob er sich die Challenge League antun wird, scheint noch offen. Laut "Blick" haben nur sechs Spieler der Sittener auslaufende Verträge.

Zivilklage gegen die Liga?

Wer indes Constantin kennt, den überrascht nicht, dass der streitbare Boss nicht geräuschlos von der Bühne gehen wird. Per Zivilrecht will er klagen, sollte die Swiss Football League dem sportlichen Aufsteiger Yverdon-Sport FC die Lizenz für die Super League erteilen. Wohlgemerkt gehe dies nicht gegen den Klub aus dem Kanton Waadt. "Ich werde auf juristischem Weg finanzielle Wiedergutmachung von der Liga verlangen, die nicht in der Lage ist, eine korrekte Schiedsgerichtsbarkeit für alle ihre Mitglieder sowie eine faire Behandlung bei der Lizenzvergabe zu gewährleisten", ließ sich Constantin zitieren. Es geht unter anderem noch darum, dass der Aufsteiger bislang keine erstligataugliche Spielstätte hat. Aktuell zeichnet sich jedoch ein Ausweichen in die Arena des Mitaufsteigers FC Lausanne-Sport ab.